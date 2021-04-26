Голикова: организации самостоятельно определят порядок работы своих сотрудников в нерабочие майские дни

«Органы власти, иные органы и организации, работодатели самостоятельно, в соответствии с указом, определяют численность и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов власти, организаций, предприятий, включая организацию работы дистанционно. Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также Голикова отметила, что заработную плату сотрудникам необходимо выплатить заблаговременно — в случае, если дата ее выплаты выпадает на нерабочие дни в период майских праздников. «Заработную плату выплачивают в сроки, которые установлены на соответствующем предприятии. Если на нерабочие дни выпадает дата выплаты заработной платы, то заработную плату необходимо выплатить заблаговременно», — добавила она.

Кроме того, нерабочие дни между майскими праздниками не являются основанием для снижения заработной платы сотрудников. «Работникам, на которых распространяется указ, нужно выплатить заработную плату, предусмотренную трудовым договором, в том же размере, [как] если бы работник полностью отработал нерабочие дни, выполнил норму рабочего времени по повременной оплате труда или норму труда при сдельной оплате. Наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам», — уточнила Голикова.