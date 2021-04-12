На Октябрьской набережной горит здание «Невской мануфактуры». Произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий

Сообщение о пожаре по адресу Октябрьская набережная, 50 поступило в 12:35. По предварительной информации, горение в производственном здании происходило на 4 и 5 этажах. Тогда из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти.

Около 14:30 произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. К тому времени пожару уже был присвоен пятый, высший ранг сложности.

По состоянию на 15:40 в кирпичном 6-этажном нежилом здании размерами 35 на 150 метров происходит горение 4 этажа и выше по всей площади, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров. К ликвидации пожара привлечено 69 единиц техники и 347 человек личного состава, а также 52 единицы техники и 225 человек личного состава МЧС.

Как пишет МЧС, сведения о пострадавших уточняются. По данным ТАСС, при тушении пожара пострадали двое пожарных. Всего из здания «Невской мануфактуры» были эвакуированы 40 человек.

К 16:12 пожар бушует на 10 тысячах квадратных метров здания — его продолжают тушить по максимальному рангу сложности.

По предварительным данным, 31-летний командир пожарного звена погиб от обширных ожогов, которые получил из-за выброса пламени. Состояние двух других пожарных, пострадавших при тушении пожара и спасении людей, оценивается как тяжелое. По данным ТАСС, 30-летний замначальника 64-й пожарной части и 31-летний пожарный 25-й пожарной части получили серьезные ожоги до 50% поверхности тела.

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Здание «Невской мануфактуры», ранее известной как Фабрика товарищества шерстяных изделий «Торнтон», «Красный ткач» и Комбинат тонких и технических сукон имени Тельмана, было построено в 1870 году. Главный производственный корпус с красильней и дымовой трубой располагается на Октябрьской набережной, 50-52. В 2001 году здание было включено КГИОПом в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность». На сегодняшний день это предприятие текстильной промышленности по выпуску шерстяных тканей, нетканых материалов, технического сукна.