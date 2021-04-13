В пожаре на «Невской мануфактуре» пострадал приют «Пушистые лапки». Кошек из огня вытаскивали сотрудницы

«Сегодня у нас произошло большое горе... Дорогие друзья, мы все сообщим... Сейчас тяжело все описать. Сгорел приют. Есть спасенные кошечки. Наши три помещения находились на 4-ом этаже, все, кто успел побывать у нас, знают», — сообщили вечером 12 апреля сотрудники приюта.

Кошек из огня вытаскивали сотрудницы приюта. «Мы находились на четвертом этаже и с большим трудом спускали клетки с кошками, нам помогали молодые люди, которые тоже здесь снимали офисы. Но, к сожалению, 12 кошек мы спасти не могли. Нам посоветовали открыть окна, чтобы они спаслись сами. К сожалению, одна кошечка погибла, а 11 котиков сбежали», — рассказала «Mash на Мойке» волонтер Ирина Иванова.

Сейчас у волонтеров «опухшие руки, разодраны когтями». Галина Байбородина, на чью карту петербуржцы перечисляют средства на помощь котам и кошкам приюта, «физически не может всем отписаться и вести отчет, так как пальцы не сгибаются». Для хвостатых ищут людей, готовых взять их на передержку, а сбежавших продолжают искать «в подвалах или около домов».

Напомним, около часу дня 12 апреля на Октябрьской набережной в Петербурге загорелось здание «Невской мануфактуры». К 15:40 огонь бушевал на площади в 4 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли и межэтажных перекрытий. Его удалось локализовать к 22:30. Здание не удается потушить уже более суток.