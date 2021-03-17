Смольный вернул РПЦ часть Благовещенской церкви. Ранее там находился музей городской скульптуры

Согласно распоряжению, РПЦ переданы три помещения на втором этаже Благовещенской церкви — их епархия запрашивала три месяца назад. Ранее помещения занимал Государственный музей городской скульптуры, взамен учреждение получит пространство в переулке Джамбула — его отремонтируют и приспособят под хранение музейных предметов.

Напомним, в декабре 2020 года президент России Владимир Путин поручил передать Русской православной церкви некоторые объекты, располагающихся на территории Александро-Невской лавры. Это шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Также церковь хотела бы вернуть серебряную раку святого Александра Невского, которая 1922 года она хранится в собрании Государственного Эрмитажа, и Монастырский остров целиком.