По мнению наместника Александро-Невской лавры, епископа Кронштадтского Назария, возвращение раки Александра Невского было бы «огромным подарком и восстановлением некой справедливости». «Мы не откажемся от того, чтобы эта рака вернулась, потому что она была предназначена как вместилище святых мощей святого князя. И, конечно, это был бы огромный подарок и восстановление некой справедливости. Конечно, эти вопросы ставятся, но они очень сложные, и понятно, что не решаются наскоком, а должны решаться в каких-то компромиссных решениях. Поэтому вопрос ставится, желаем [вернуть], но вопрос сложный», — приводит ТАСС слова епископа.

Серебряная рака Александра Невского хранится в собрании Государственного Эрмитажа с 1922 года — после того, как при изъятии церковных ценностей ее вскрыли и хотели отправить на переплавку. Представители церкви неоднократно обращались с просьбой отдать музейный экспонат в Александро-Невскую лавру. В Эрмитаже предложили компромисс — создать копию раки и отдать ее церкви. По словам генерального директора музея Михаила Пиотровского, специалисты сделают заготовки для создания копии при реставрации раки. Планируется, что ее передадут РПЦ для размещения в Александро-Невской лавре.

Мемориальный комплекс раки Александра Невского был создан в 1746-1751 годах в Петербурге из серебра, железа, меди и дерева. В комплекс раки входит семь частей — малая рака, изготовленная при Петре I и Иване V в стиле московское барокко, большая рака с крышкой-иконой, изготовленная при Елизавете Петровне в стиле елизаветинское барокко, большая пятияруская пирамина, два пьедестала с трофеями и два подсвечника. Южную сторону украшает медальон с эпитафией, сочиненной Михаилом Ломоносовым: «Богу всемогущему и его угоднику благоверному и великому князю Александру Невскому, Россов усердному, защитнику, презревшему прещение мучителя». Как отмечают в Эрмитаже, рака была своеобразной достопримечательностью, единственной в своем роде — ее описывали и упоминали в своих книгах Пушкарев, Пыляев и Михневич.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил передать Русской православной церкви некоторые объекты, располагающихся на территории Александро-Невской лавры. Это шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры.