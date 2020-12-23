Музею городской скульптуры отдадут помещение в переулке Джамбула. Взамен Благовещенской церкви, которую хочет вернуть РПЦ

Переданное музею помещение в переулке Джамбула, 19А будет «отремонтировано и приспособлено под хранение музейных предметов». Перемещенные со второго этажа Благовещенской усыпальницы музейные предметы будут размещены на площадях, уже имеющихся в распоряжении музея.

Как отмечают в Комитете по культуре Петербурга, все вопросы развития Государственного музея городской скульптуры «решаются исключительно в рамках совместных действий с администрацией музея, а также при деятельном участии союза музеев России».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил передать Русской православной церкви некоторые объекты, располагающихся на территории Александро-Невской лавры. Это шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Также церковь хотела бы вернуть серебряную раку святого Александра Невского, которая 1922 года она хранится в собрании Государственного Эрмитажа, и Монастырский остров целиком.