«Надо бы вернуть»: Путин поручил передать РПЦ часть зданий Государственного музея городской скульптуры

Поручение Путина о передаче РПЦ части зданий, находящихся на территории Александро-Невской лавры, адресовано министру культуры России Ольге Любимовой. По его словам, «там еще на территории лавры есть некоторые объекты, которые надо бы вернуть». Любимова заверила, что вопрос уже прорабатывается с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Мы говорили со святейшим патриархом, мы также прорабатываем эту историю, потому что, конечно же, время проходит, и объект надо будет приводить в порядок. Мы не успеваем за временем, и очень важно - это деньги, которые мы не требуем дополнительно, мы перераспределили средства и нашли возможность 50 крупных объектов культурного наследия консервировать на десятилетия вперед», — заявила она.

Ранее митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий обратился к губернатору Александру Беглову с просьбой передать РПЦ шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Все они располагаются на территории Александро-Невской лавры.

Однако, по мнению вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, передача двух зданий из шести невозможна — так как внутри Благовещенской и Лазаревской церквей находятся надгробия, экспонаты Музея городской скульптуры. Передача остальных объектов возможна, но необходимо найти новое здание для музея, приводит ТАСС слова Елина.