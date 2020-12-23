РПЦ хочет вернуть церкви весь Монастырский остров в Петербурге

По словам Назария, идея передачи Монастырского острова РПЦ «носится давно в воздухе», но только сейчас начала «серьезно подниматься» — в связи с предстоящей реставрацией Александро-Невской лавры. «Это было бы решением многих вопросов, которые связаны не только с самим монастырем», — считает он. «Есть некоторые вопросы, и если их решить комплексно, то так же комплексно можно было бы привести все это в порядок и в надлежащий вид», — добавил епископ.

«Надо решать вообще в принципе о передаче всего Монастырского острова, потому что там есть и духовное училище, и духовная академия. И если говорить о комплексном решении этого вопроса, то этот остров, который называется и назывался раньше Монастырский, он должен быть в ведении церкви — конечно, не закрыт для горожан и для гостей города, но он должен быть под единым управлением. Конечно, если решать вопрос таким образом, то это было бы самое лучшее решение», — приводит ТАСС слова епископа.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил передать Русской православной церкви некоторые объекты, располагающихся на территории Александро-Невской лавры. Это шесть зданий, которые относятся к комплексу Государственного музея городской скульптуры. Также церковь хотела бы вернуть серебряную раку святого благоверного князя Александра Невского. С 1922 года она хранится в собрании Государственного Эрмитажа.