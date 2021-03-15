Частные реставрации: как улучшать пространство вокруг себя, оставаясь в рамках закона и здравого смысла

Как узнать статус вашего дома, и почему это важно

Сергей Макаров: Важно знать статус своего дома хотя бы для того, чтобы не столкнуться со штрафами. Чтобы установить, является ли здание объектом культурного наследия, нужно зайти на сайт Комитета по охране памятников в раздел «Государственный учет», а затем ввести нужный адрес. Если информация отсутствует, это не значит, что вы выпали из цепких рук комитета по охране памятников, потому что у нас есть не только памятники, но и исторические здания — и у них свой режим. С ними все проще, охраняется внешний облик, а большая часть работ может проводиться без разрешения. В основном это дома, построенные до 1917 года. Чтобы узнать, является ли здание историческим, необходимо обратиться в электронную приемную Росреестра и запросить кадастровую выписку.

Какие работы можно самостоятельно провести в доме-памятнике?

Ксения Сидорина: Мы с «Гэнгом» занимаемся в основном очисткой — это может делать каждый. Это поддержание текущего состояния — то, что должен делать Жилкомсервис, но зачастую у них нет ни времени, ни денег, ни компетенций. Мы получаем разрешения на абсолютно все работы на памятниках, но это самый простой уровень, поэтому согласование через обращение в электронную приемную КГИОП занимает недели полторы.

Я проводила эксперимент: попросила девушку, которая хотела, чтобы мы с «Гэнгъ» очистили в ее парадной от краски две арки, облицованные кабанчиком, обратиться в электронную приемную КГИОП. Ей через месяц пришел мотивированный, но все же отказ. Причина – арка находится в предмете охраны памятника.