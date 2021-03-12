18+
  • Город
  • Город

Башкетова: Петербург лидирует среди регионов России по числу случаев коронавируса

Петербург лидирует среди регионов России по числу новых случаев коронавируса, но ситуация не вызывает сильного напряжения. Об этом заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

  • Фото: Shutterstock.com

«Мы продолжаем держать пальму первенства среди субъектов Российской Федерации по числу регистрируемых случае коронавирусной инфекции. Ситуация не вызывает сильного напряжения. Нет скачков, нет формирования очагов, и это текущий уровень на сегодня. С января мы шли в снижении, снижение длилось до девятой недели, темпы несколько сократились, но оно более-менее удовлетворительное», — заявила Башкетова.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 370 тысяч, в Москве — 996 тысяч, в Петербурге — 378 тысяч, в мире — 118 миллионов человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты