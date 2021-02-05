Погода в Петербурге установила новый рекорд зимы. Ночь на 5 февраля стала самой холодной в году

«Минувшая ночь в Северной столице оказалась самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха составила -19,5 градусов, до этого холоднее всего было 16 января, тогда температура воздуха опускалась до -18,0», — сообщил Леус.

По словам синоптика, сегодня, 5 февраля, метеорологические условия будут определяться тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Пока он «продолжит подбрасывать в регион очаговые облака», которые станут причиной небольшого снега.

Напомним, первый рекорд был поставлен в ночь с 8 на 9 января. Тогда столбики термометров опустились до отметки в -10,5 градусов. Далее самая холодная ночь была 11 января — 14,4 градусов со знаком «минус». В середине января морозы «взяли паузу». Оттепели закончились к началу февраля.

Сейчас на европейскую часть России надвигается волна аномального холода. С воскресенья температура воздуха будет ниже нормы на 8-9 градусов. Метеорологи «уже поеживаются».