Погода в Петербурге установила новый рекорд зимы. Ночь на 5 февраля стала самой холодной в году

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы. Минимальная температура воздуха составила -19,5 градусов. Об этом сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус.
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Фото: Shutterstock.com
«Минувшая ночь в Северной столице оказалась самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха составила -19,5 градусов, до этого холоднее всего было 16 января, тогда температура воздуха опускалась до -18,0», — сообщил Леус.
По словам синоптика, сегодня, 5 февраля, метеорологические условия будут определяться тыловой частью ушедшего на юго-восток циклона. Пока он «продолжит подбрасывать в регион очаговые облака», которые станут причиной небольшого снега.
Напомним, первый рекорд был поставлен в ночь с 8 на 9 января. Тогда столбики термометров опустились до отметки в -10,5 градусов. Далее самая холодная ночь была 11 января — 14,4 градусов со знаком «минус». В середине января морозы «взяли паузу». Оттепели закончились к началу февраля.
Сейчас на европейскую часть России надвигается волна аномального холода. С воскресенья температура воздуха будет ниже нормы на 8-9 градусов. Метеорологи «уже поеживаются».
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