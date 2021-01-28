«Оттепели подходят к концу»: в Петербурге наступает похолодание

По прогнозу Леуса, сегодня, 28 января, на метеорологические условия в Петербурге будет оказывать влияние приближающийся с юга циклонический вихрь. Его стараниями будет преобладать облачная погода, пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, местами возможны гололедица. Температура воздуха днем от 0 до +2 градусов, по области — -3…+2.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 января, облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха в течение суток от 1 до 3 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица. В субботу, 31 января, облачная, днем с прояснениями погода, небольшой снег. В ночное время суток от -4 до -6 градусов, днем — от 3 до 5 со знаком «минус».