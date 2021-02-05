Синоптики прогнозируют аномальные холода на территории европейской части России

«Заметное понижение температуры будет в понедельник. Ночные температуры уже будут минус 20-25 градусов, дневные - минус 12-18 градусов. Может звучит это не слишком устрашающе в цифрах, но мы, метеорологи, уже поеживаемся от холода, москвичи тоже обязательно будут поеживаться. Температура будет ниже нормы на 8-9 градусов. Это сильное похолодание, так называемая волна холода», — приводит ТАСС слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, температура начнет понижаться уже в пятницу и к субботе она упадет до 15-20 градусов мороза ночью и до 10-15 градусов мороза днем. Похолодание будет и во многих других регионах. Понижение температуры «затронет и Северо-Западный федеральный округ, и центр европейской России, и Черноземье, и юг».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня, 5 февраля, в Петербурге местами слабый снег, температура воздуха днем от -11 до -13 градусов, на дорогах гололедица. В субботу, 6 февраля, небольшой снег. Ночью от 16 до 18 градусов ниже нуля, днем от 11 до 13 со знаком «минус», на дорогах гололедица. В воскресенье, 7 февраля, местами слабый снег. В ночное время суток от -13 до -15 градусов, днем чуть теплее — от -7 до -9. На дорогах все еще гололедица.