«Морозы берут паузу»: синоптик рассказал о погоде в Петербурге на начало недели

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы — максимальная температура воздуха опустилась до отметки в -14,4 градусов. Но, по прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, в начале недели морозы «возьмут паузу».

«Санкт-Петербург: морозы берут паузу. Сегодня, 11 января, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться влиянием передней части циклонического вихря. Медленно приближаясь с запада, он постепенно закроет небо плотными облаками и во второй половине дня вызовет небольшой снег», — рассказал синоптик.

По прогнозу Леуса, сегодня в Петербурге температура воздуха опустится до отметки -10…-12 градусов, по области похолодает до 14 градусов ниже нуля, на востоке — до 20 со знаком «минус». Ветер будет юго-восточный, его порывы составят 4-9 метров в секунду.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 12 января, временами небольшой снег, днем слабая метель. Температура воздуха ночью составит от -9 до -11 градусов, днем потеплеет — столбики термометров покажут от -5 до -7.

В среду, 13 января, временами небольшой снег, местами слабая метель. Температура воздуха в течение суток — от 8 до 10 градусов ниже нуля. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться.

Напомним, ранее самая холодная ночь 2021 года в Петербурге была зафиксирована с 8 на 9 января. Тогда столбики термометров опустились до отметки в -10,5 градусов.