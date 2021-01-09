Синоптик: минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала зимы

По словам Леуса, температура воздуха опустилась до -10,5 градусов. Ранее «морозным лидером» было 8 января. В ту ночь зафиксировали -7,8 градусов.

В эту субботу, 9 января, синоптическую ситуацию в городе будет формировать гребень морозного антициклона. «Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. При этом морозы окрепнут, и температурный фон окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы», — добавил синоптик.

В городе днем ожидается от -8 до -10 градусов, а в Ленобласти столбик термометра опустится до -18. Скорость северо-восточного ветра — 2-7 м/с. Атмосферное давление будет стабильно и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы, отметил специалист.