Фото дня: пилоты лоукостера «Победа» изобразили в небе пенис в поддержку футболиста Артема Дзюбы

Как показывают данные сервиса Flightradar24, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов, пилот пассажирского самолета лоукостера «Победа», летевшего рейсом из Москвы в Екатеринбург утром 12 ноября, следовал такой траекторией движения, что следом радара изобразил мужской половой орган. Фаллический символ появился в небе над Башкортостаном.

«Мы не знаем, что именно могло померещиться в траектории полета нашего самолета, но, возможно, что капитаны «Победы» так выразили поддержку капитану сборной Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле», — прокомментировали акцию поддержки сотрудники «Победы».

Напомним, в субботу, 7 ноября в Сети появилось интимное видео, предположительно, с участием форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Футболист не комментировал ситуацию, ограничившись закрытием своего профиля в Instagram. Утром 9 ноября Дзюба выступил с заявлением касательно видео, подчеркнув, что ответственность за случившееся несет только он сам.