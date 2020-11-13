СМИ: у Артема Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за интимное видео

Как пишет «Фонтанка», личность вымогателя известна и самому Дзюбе, и правоохранительным органам — футболист встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег. Однако, по данным издания, Дзюба отказал отказался выплачивать за сокрытие видео 5 миллионов долларов — из-за отсутствия гарантий, что запись не окажется в публичном доступе, а также размера запрошенной суммы.

По данным издания, в органы правопорядка Артем Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. В настоящее время информацию о вымогателе изучают в центральном аппарате ФСБ — имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Однако будет ли принято решение в пользу Дзюбы, пока неизвестно — это связано с потенциальной скандальностью возможного судебного процесса.

Напомним, в субботу, 7 ноября в Сети появилось интимное видео, предположительно, с участием форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. Футболист не комментировал ситуацию, ограничившись закрытием своего профиля в Instagram. Утром 9 ноября Дзюба выступил с заявлением касательно видео, подчеркнув, что ответственность за случившееся несет только он сам. В поддержку футболиста выступили даже пилоты лоукостера «Победа».