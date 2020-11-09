Скандал вокруг видео Артема Дзюбы: как футболиста поддержали Ксения Собчак, Светлана Лобода, Илья Варламов и многие другие

В субботу, 7 ноября в сети появилось интимное видео с участием форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. После этого его исключили из состава сборной на ноябрьские матчи, лишили капитанской повязки на матче с «Краснодаром», освистали болельщики, осудили в социальных сетях. Но были и те, кто поддержал футболиста: фотографии с хэштегом #ямыдзюба опубликовали актриса Варвара Шмыкова, писатель Сергей Минаев, певец Дмитрий Маликов, телеведущий Андрей Малахов. «Собака.ru» собрала мнения тех, кто встал на защиту Артема Дзюбы: от Ксении Собчак до Ильи Варламова.
«Капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба попал в неприятную и нелепую ситуацию. Кто-то слил в сеть его личное видео, где он играет не в футбол, а сам с собой.
И как будто этого было мало, на футболиста обрушилось все подряд. В комментариях к новостям в крупнейших спортивных медиа началась какая-то вакханалия, не говоря уже о тематических пабликах. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от игр сборной, которых в ноябре будет сразу три. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Краснодаром» лишил Артема капитанства, отдав повязку хорвату Деяну Ловрену. Наконец, фанаты «Зенита» на важной игре встретили его лозунгом с цитатой из Жванецкого и песней про «игру рукой».
То есть, вместо того, чтобы поддержать игрока, против которого было совершено преступление (слили личные данные), руководство и болельщики решили его закопать и уничтожить. Тренер не потребовал возбудить уголовное дело и наказать тех, кто взломал телефон, он отстранил игрока. С такими друзьями враги не нужны.
Где-то прочитал, что не так страшно, что Дзюба дрочил, как страшно, что он «как баба» показывал язык. Вообще меня каждый раз удивляет это ханженское отношение к сексу. Откуда, особенно у молодых людей в головах сидят какие-то криминально-гопнические понятия о том, что и как должен делать настоящий мужик, а что делать западло. Если покопаться в головах этих «настоящих мужчин», то откроются совсем страшные вещи. Например, бить женщину не западло, а делать кунилингус дичайших зашквар.
Вот так и живут «настоящие мужики» злобные и забитые, не знающие своего тела и боящиеся доставить удовольствие себе и близкому человеку. Живут в своих норках, копят злобу и травят людей, которые не сделали им ничего плохого.
Лучше бы сами лишний раз подрочили, возможно, мир стал бы немного лучше. И мне кажется, это правильно. Надеюсь, в сборную Артем тоже скоро вернется, и все у него будет хорошо».
«Сегодня меня возмутил скандал, связанный с Артемом Дзюбой, из-за которого капитана сборной лишили возможности участвовать в предстоящих матчах. Что вообще происходит, люди?! Где право на приватную жизнь? Он что, кого-то убил, изнасиловал?! Так видео для частного просмотра, КОТОРОЕ НИКОГО НЕ ОСКОРБЛЯЕТ, НЕ ОБИЖАЕТ, НЕ УНИЖАЕТ, ломает карьеру человека! Он имеет на него право! Кто из парней этим не занимается?! А девушки? Почему все молчат?! Почему на государственном уровне не поднят до сих пор вопрос о праве на частную жизнь?!
Выдающиеся спортсмены, артисты и другие публичные люди оказываются жертвами любителей залезть в чужую спальню!
Я считаю, мы просто обязаны поддержать Артема!»
«Не так давно в #ОсторожноНовости мы обсуждали ,что НьюЙоркер (легендарное американское СМИ) отстранила крутейшего журналиста за то, что он дрочил в зуме после редколлегии, забыв отключить экран. Был отстранен с формулировкой «редакция проведет РАССЛЕДОВАНИЕ». Казалось, такой бред до нас не дойдет. Но вдруг талантливого спортсмена решают наказать за личное видео. Это вообще как? Вы вообще замечаeте как «новые стандарты этики » становятся знакомыми и плохопахнущими стандартами СССР? Где на партсобрании могли отругать за «непристойное поведение»? ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДРОЧИТ, КАК ОН ХОЧЕТ! Это неприемлемо ставить профессиональное в зависимость от личного. Человек может быть говнюком или говном, но если он талантлив — он должен самореализовываться. Не нравится как он дрочит — не живите с ним. Или секса в СССР нет?
«Во-первых, и это лежит на поверхности, никому не стоит соревноваться в ханжестве, округлять глаза и делать вид, «что уж мы-то такого никогда не делаем».
Во-вторых, цифровой шантаж сегодня очень распространен, и, судя по тому, что частный ролик вылился в паблик, Артем ему не поддался.
В-третьих, будучи на расстоянии от любимого человека, можно заводить его и с помощью видео.
Так что претензии здесь можно предъявлять только тем, кто примерил на себя роль сливного бачка. Они там живут — они там и останутся.
Подтянулись моралисты с разговорами о том, что капитан сборной России по футболу не должен так выглядеть в глазах миллионов людей, которые его поддерживают.
Он бы и не выглядел так, если бы те самые подонки не слили это видео. Цифровой терроризм уже привел к тому, что половина голливудских звезд, которыми восхищаются наши дети, оказались в такой же ситуации. Например, Эмма Стоун, Дженнифер Лоуренс или Крис Эванс. Любимыми артистами они быть не перестали и продолжают сниматься в блокбастерах.
В своем приватном пространстве вы можете делать, что хотите, и иметь какие угодно аксессуары для интимной жизни. Вот что неприятно — так это вторжение в вашу личную жизнь с демонстрацией ее отдельных атрибутов.
Надеюсь, что запущенный этим цифровым террористом бумеранг вернется к нему в виде заслуженного наказания».
«Как писал Бродский, «между прочим, все мы дрочим». Видео украдено у Дзюбы. Он не дрочил в зуме после конференции. Он не дрочил в центре ГУМа у фонтана. Лежит себе человек у себя дома и наяривает свой писюн. А его потом от матчей отлучают. Теперь уже и суходрочка новую этику не устраивает. Черчесов не космос, а предатель. Нет чтобы проявить солидарность и сказать: чуваки, бабы так вынесли мозг, что порой легче самому. И инициировать расследование: кто украл видео, кто взломал айфон, и защитить право на приватность своего лучшего футболиста. Давай, Дзюба, каждый дрочит, как он хочет!»
«Беспощадный 2020 уже отнял у людей даже дрочку. Видео Дзюбы я не смотрела и не планирую — очевидно, снимали его не мне. Как обычно, не понимаю травли. Не понимаю, почему бухающие и нюхающие спортсмены вызывают меньший уровень агрессии.
Не понимаю еще, почему каждый раз, когда происходит слив, так мало обсуждают тех, кто выложил эти видео. Будь то американская актриса или русский футболист, беседа о том, как они смели такое снимать и отправлять, а не о том, какой надо быть гнидой, чтобы это украсть или слить.
Вы все занимаетесь сексом, каждый по-разному и со своими приколами, пока это по обоюдному согласию и кайфу, можно хоть в костюме телепузика это делать.
Культура отмены — это огнемет, пытающийся зажечь свечу. У меня она вызывает большие вопросы и, надеюсь, мы ее переосмыслим».
«Хакеры взломали телефон футболиста Артема Дзюбы и слили видео, где он мастурбирует. Если коротко, лежит Дзюба и дрочит.
Но я понял: все не так просто. Я, как Божена, нашел полное видео. Так интересно, что начал смотреть прямо в метро. Дедушка-сосед крякнул и вытаращился. Всем вагоном смотрели эти 53 секунды. Как русский человек я догадался: выборы в Америке, вброс голосов за Байдена, смерть Жванецкого, акция у Лубянки — все это должно быть как-то связано с дрочкой Дзюбы.
Но вот 53 секунды прошли. В вагоне тишина. Бабуля в белой беретке из полиэфира говорит: "Носит крестик, молодец". Мужик, спустивши маску на бороду, спрашивает: "Это у него дома такой ремонт?" Хипстер говорит: "Как оператор он увлекается голландским углом". А потом все вышли на "Комсомольской" и разъехались по России. Дрочить кто где: кто в Казань, кто в Севастополь, кто в Челябинск. Каждый по-своему, кто в душе, кто до вечерних новостей, кто после, а кто — во время, правой рукой, левой, в полотенце, огурцом, под Брукнера, как профессор Вышки, под Болеро, как студент, снимая на айфон, на андроид, на вебку, печалясь в конце, как всякое животное, куря в окно, сразу моя руки. Как угодно.
Так вот, весь ужас в том, что на видео Дзюба просто дрочит. Все. О чем все эти разговоры? О чем этот пост? Почему он не про Брукнера или нейросеть GPT-3? Что мы обсуждаем: Дзюба подрочил ***? И *** с ним. Давайте про Брукнера. У вас какая симфония любимая?»
«Наблюдая за тем, что происходит, невольно вспоминаю совок, страна иллюзий и обманных путей к коммунизму, секса нет, детей приносил журавль, а в 30 лет (если замуж не вышла) ты убогая и ущербная, твой темный журавль теперь "райкомПартии". Нетрадиционные методы в постели — вообще кошмар, позор на работе и статья.
С тем, что сегодня произошло, я вижу, как мы медленно и тихо идем назад.
Пока там, на "вражеском западе " идут на сближение людей и к свободе, у нас осуждают то, что существует в природе.
Любой нормальный человек занимается этим, даже в браке, за редким исключением. Ну есть "слабенькие" в этом плане, чаще читают, филосовствуют или орут на других, а лучше бы "дернул".
Руководство в ***: ой какой ужас! И футбол, и бирюлькой своей играется, еще и видео снимает, "бога на него нет". Как так! Стыд !
На мой взгляд, стыд — когда мужчина осуждает за это мужчину, стыд — принимать законы против ЛГБТ, когда сам женатый (скрытый) гомосексуалист с детьми, а таких вокруг много.
Стыд — пугать молодежь, которая сейчас, прочитав эту новость, будет бояться и начнет париться, что самоудовлетворение — это плохо. С детьми надо разговаривать и предвещать то, что у них может быть, а уж с кем, пусть они сами своим сердцем решают. Мне кажется, так можно воспитывать свободное поколение, а не покалеченное запретами и страхами.
Быть сливщиком личного чужого видео можно? Это никого не пугает, это не преступление? Жить среди сливщиков и преступников, видимо, нормально. Опять отголоски, в прошлом-то страна доносов.
Дорогие и уважаемые мои подписчики, мне кажется, это личное дело каждого, что облизывать и кому зализывать, по взаимному согласию, конечно, и как держать в своих руках "свое богатство"».
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