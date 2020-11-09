Скандал вокруг видео Артема Дзюбы: как футболиста поддержали Ксения Собчак, Светлана Лобода, Илья Варламов и многие другие

«Капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба попал в неприятную и нелепую ситуацию. Кто-то слил в сеть его личное видео, где он играет не в футбол, а сам с собой.

И как будто этого было мало, на футболиста обрушилось все подряд. В комментариях к новостям в крупнейших спортивных медиа началась какая-то вакханалия, не говоря уже о тематических пабликах. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отстранил Дзюбу от игр сборной, которых в ноябре будет сразу три. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Краснодаром» лишил Артема капитанства, отдав повязку хорвату Деяну Ловрену. Наконец, фанаты «Зенита» на важной игре встретили его лозунгом с цитатой из Жванецкого и песней про «игру рукой».

То есть, вместо того, чтобы поддержать игрока, против которого было совершено преступление (слили личные данные), руководство и болельщики решили его закопать и уничтожить. Тренер не потребовал возбудить уголовное дело и наказать тех, кто взломал телефон, он отстранил игрока. С такими друзьями враги не нужны.

Где-то прочитал, что не так страшно, что Дзюба дрочил, как страшно, что он «как баба» показывал язык. Вообще меня каждый раз удивляет это ханженское отношение к сексу. Откуда, особенно у молодых людей в головах сидят какие-то криминально-гопнические понятия о том, что и как должен делать настоящий мужик, а что делать западло. Если покопаться в головах этих «настоящих мужчин», то откроются совсем страшные вещи. Например, бить женщину не западло, а делать кунилингус дичайших зашквар.

Вот так и живут «настоящие мужики» злобные и забитые, не знающие своего тела и боящиеся доставить удовольствие себе и близкому человеку. Живут в своих норках, копят злобу и травят людей, которые не сделали им ничего плохого.

Лучше бы сами лишний раз подрочили, возможно, мир стал бы немного лучше. И мне кажется, это правильно. Надеюсь, в сборную Артем тоже скоро вернется, и все у него будет хорошо».