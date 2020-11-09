«Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки»: Артем Дзюба прокомментировал скандал вокруг интимного видео

Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые поддержали меня в такую трудную минуту и были рядом со мной — близкие, родные, друзья, семья, даже людей, с которыми не знаком, было очень много.

И на стадионе были люди, которые безумно ликовали, я вам очень благодарен, никогда этого не забуду. Это мой путь, он непростой. Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался.

Сдерживаюсь, максимально стараюсь не быть тряпкой или показушником, это не про меня. Спасибо команде — все сплотились и поддержали, показали сегодня, что мы действительно команда. Благодарю судьбу за те уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но это я сам виноват. Всем добра, я стараюсь не сломаться.