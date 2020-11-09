«Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки»: Артем Дзюба прокомментировал скандал вокруг интимного видео

В субботу, 7 ноября в Сети появилось интимное видео, предположительно, с участием форварда петербургского ФК «Зенит» и капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы. До сегодняшнего дня футболист не комментировал ситуацию, ограничившись закрытием своего профиля в Instagram. Утром 9 ноября Дзюба выступил с заявлением касательно видео, подчеркнув, что ответственность за случившееся несет только он сам.
Артем Дзюба
Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был. Я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные, к сожалению, поэтому я во многом виноват в этом, могу винить только себя. В такие мгновения, когда практически все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен тем людям, которые поддержали меня в такую трудную минуту и были рядом со мной — близкие, родные, друзья, семья, даже людей, с которыми не знаком, было очень много.
И на стадионе были люди, которые безумно ликовали, я вам очень благодарен, никогда этого не забуду. Это мой путь, он непростой. Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что смогу достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы я не оступался и не ошибался.
Сдерживаюсь, максимально стараюсь не быть тряпкой или показушником, это не про меня. Спасибо команде — все сплотились и поддержали, показали сегодня, что мы действительно команда. Благодарю судьбу за те уроки, которые болезненные и жестокие для меня, но это я сам виноват. Всем добра, я стараюсь не сломаться.
Из-за ситуации вокруг видео главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор — «дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста» несмотря на то, что «ситуация не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения».
«Мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу. Однако тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста. У Артема же будет время нормализовать ситуацию», — заявил Черчесов, выразив надежду, что «в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет».
Вечером 8 ноября футбольный клуб «Зенит», капитаном которого является Дзюба, на своем поле обыграл «Краснодар» со счетом 3:1 в матче 14-го тура Тинькофф—Российской премьер-лиги. Капитанская повязка на этот матч была отдана защитнику команды Деяну Ловрену.
Несмотря на это, перед началом матча главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что личная жизнь игрока не имеет отношения к футболу. После матча, по его словам, все будет зависеть от самого игрока. «Насчет капитанской повязки, перед каждым матчем я решаю, кто будет капитаном, Дзюбе не помешает передышка, нормальный тренировочный процесс. В жизни ошибки совершают все. Со своей стороны я делаю все, что могу. Что касается отношения болельщиков к Артему, единственное, что он может делать — завоевывать любовь болельщиков на футбольном поле», — заявил Семак.
Напомним, в августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года, в июне 2019 года — лучшим футболистом по итогам игрового сезона 2018-2019, а в сентябре 2020-го — лучшим игроком футбольного сезона 2019-2020.
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