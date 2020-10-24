Губернатор Петербурга Александр Беглов перешел на дистанционную работу из-за возможного контакта с заболевшими коронавирусом людьми. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу Беглова.
Губернатор Александр Беглов самоизолировался. Он мог контактировать с заболевшим коронавирусом
«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на Covid-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС», — сообщает пресс-служба. Такое решение было принято, чтобы защитить здоровье сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности, уточняется в сообщении.
Напомним, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Петербурге говорит о приходе второй волны COVID-19. Несмотря на это, город пока справляется с ситуацией, считает вице-губернатор Олег Эргашев.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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