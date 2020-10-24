Губернатор Александр Беглов самоизолировался. Он мог контактировать с заболевшим коронавирусом

«Губернатор Александр Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на Covid-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС», — сообщает пресс-служба. Такое решение было принято, чтобы защитить здоровье сотрудников Администрации Губернатора, других должностных лиц, представителей общественности, уточняется в сообщении.