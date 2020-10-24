Власти города допускают, что в Петербурге могут ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, если ситуация с коронавирусом в городе продолжит ухудшаться. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на пресс-конференцию главы комитета по промышленной политике Александра Ситова.
В Петербурге могут ввести обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет
Как сообщил Александр Ситов, организации и ИП должны направить в комитет по промышленной политике данные о номерах телефонов работников старше 65 лет (без персональных данных), которых не могут работать удаленно, и объяснить почему. Ситов пояснил, что это необходимо для сбора статистики заболевших людей: кто из них заболел на работе в организации, а кто — находясь на самоизоляции.
По его словам, обязательная изоляция групп риска, в которые входят и люди старше 65, — одно из решений, которое позволит не вводить более глобальны ограничения. «Пока мы не рассуждаем [об этом], но в случае ухудшения статистики, это возможная мера», — сказал он.
Кроме того, в Смольном разрабатывают нормативы для предприятий по переводу работников на дистанционный режим работы. Допускается, что, как и в Москве, работодатели будут должны предоставлять списки сотрудников, работающих из дома. «Такой негативный сценарий [на данный момент] не рассматриваем, но это меньшие последствия для экономики, чем закрытие предприятий», — добавил чиновник.
Напомним, рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Петербурге говорит о приходе второй волны COVID-19. Несмотря на это, город пока справляется с ситуацией, считает вице-губернатор Олег Эргашев.
С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.