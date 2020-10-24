В Петербурге могут ввести обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Как сообщил Александр Ситов, организации и ИП должны направить в комитет по промышленной политике данные о номерах телефонов работников старше 65 лет (без персональных данных), которых не могут работать удаленно, и объяснить почему. Ситов пояснил, что это необходимо для сбора статистики заболевших людей: кто из них заболел на работе в организации, а кто — находясь на самоизоляции.

По его словам, обязательная изоляция групп риска, в которые входят и люди старше 65, — одно из решений, которое позволит не вводить более глобальны ограничения. «Пока мы не рассуждаем [об этом], но в случае ухудшения статистики, это возможная мера», — сказал он.