В это воскресенье, 27 сентября, в Петербурге ожидается очередной температурный рекорд. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В воскресенье погода в Петербурге может побить температурный рекорд 1917 года
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Фото: Shutterstock
По словам Леуса, на погоду будет влиять северо-западная периферия обширного антициклона, ушедшего на Урал. «Он удержит в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, а главной загадкой дня станет ответ на вопрос: сможет состояться очередной, уже четвертый в сентября, суточный рекорд максимальной температуры воздуха», — добавил синоптик.
Так, в городе потеплеет до +22 градуса, в Ленобласти ожидается от +18 до +23. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик уточнил, что вчера был установлен новый рекорд — температура воздуха составила +23. В это же воскресенье у Петербурга есть все шансы побить рекорд революционного 1917 года. Тогда было зафиксировано +21,5 градусов.
Напомним, ранее погода в Петербурге побила рекорд 1974 года, когда в городе было зафиксировано до +21,7 градуса. Вчера, 26 сентября, воздух прогрелся до +23 градусов.
До этого Петербург побил второй температурный рекорд подряд. В городе 24 сентября было больше 23 градусов — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад! По всем признакам в Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.
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