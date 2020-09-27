В воскресенье погода в Петербурге может побить температурный рекорд 1917 года

Так, в городе потеплеет до +22 градуса, в Ленобласти ожидается от +18 до +23. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. Также синоптик уточнил, что вчера был установлен новый рекорд — температура воздуха составила +23. В это же воскресенье у Петербурга есть все шансы побить рекорд революционного 1917 года. Тогда было зафиксировано +21,5 градусов.