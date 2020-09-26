В эту субботу, 26 сентября, погода в Петербурге может побить рекорд 1974 года, когда в городе было зафиксировано до +21,7 градуса. Об этом сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
В субботу может установиться новый температурный рекорд. В Петербурге ожидается до +23 градусов
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Фото: Shutterstock
По словам синоптика, синоптическую ситуацию в Петербурге «будет определять северо-западная периферия обширного антициклона, центр которого отправился на Урал. В регионе сохранится переменная облачность, дождей не ожидается, а температурные показатели вновь близки к рекордно высоким отметкам», — написал он.
Так, сегодня в городе температура воздуха достигнет до +23, а в Ленобласти — от +19 до +24 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, добавил Леус.
Напомним, ранее Петербург побил второй температурный рекорд подряд. В городе 24 сентября было больше 23 градусов — последний раз в этот день так тепло было 95 лет назад! По всем признакам в Петербург пришло бабье лето, как и прогнозировал главный синоптик города Александр Колесов. Теплая погода может вновь вернуться в октябре, а вот грядущая зима будет суровой — и всему виной жаркое лето.
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