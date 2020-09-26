В субботу может установиться новый температурный рекорд. В Петербурге ожидается до +23 градусов

Так, сегодня в городе температура воздуха достигнет до +23, а в Ленобласти — от +19 до +24 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы, добавил Леус.