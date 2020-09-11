Как Ринат Умяров («Ларисочная») с командой превращает Лендок в культурный центр с перформансами, рестораном и вечеринками

В предпоследние выходные лета ты и твоя команда официально заняли «Лендок». Что вы там будете делать?

Заняли здесь не самое подходящее слово. У нас с «Лендоком» появилось обоюдное стремление сделать его культурным центром: там есть киностудия, прекрасные арендаторы, но, на мой взгляд, пространству не хватает осмысленности и цельности. Сейчас для создания кино не требуются проявочные цеха и прочие производственные в механическом смысле помещения. В этой связи на «Лендоке», как и на других киностудиях образуются свободные площади на месте производственных. На этих площадях мы и разворачиваем свою деятельность, конечная цель которой заключается в развитии и актуализации непосредственно киностудии. Договорились обо всем в декабре, а в мае должны были открыться, если бы не пандемия. Мы пришли как программные директора, чтобы добавить и актуального искусства, и мейнстрима. Хочется прибраться в «Лендоке» — связать многочисленный помещения по свету, по звуку, расставить акценты: чтобы у человека не было ощущения, что он попал в холл с баром, а дальше двери закрыты. Например, мы отремонтировали зал, который был зашит в черный короб: раньше там изредка что-то снимали. Архитектор Сережа Букин вернул пространству исторический облик плюс там появились уникальные объекты — бра, люстры, портал. Мы делаем что-то такое киношное, с вниманием с деталями.