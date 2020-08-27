Ленинградский рейв в честь открытия интеллектуального пространства «Лендок»

Заслуженный импрессарио и основатель самой богемной чебуречной города Ринат Умяров официально попрощался с «Бездельниками» и запустил с командой новый культурный центр в здании «Лендока».

На вечеринке в честь открытия пространство старейшей киностудии разделили на несколько зон. Каждая выбрала лозунг «Верните мой 1989-й!»: в Белом зале Валерий Алахов и Даниил Вачегин (праотцы ленинградских рейвов!) хоронили андеграунд, в гостиной диджей Ксения Гощицкая позволила разыграться Алле Пугачевой, а в секретном баре выпивали скованные одной цепью. Среди них — директор Института Арктики и Антарктики Александр Морозов, великий татуировщик Сергей Игнатьев и архитектор Сергей Букин, наконец вернувшийся из творческого отпуска.