18+

Ленинградский рейв в честь открытия интеллектуального пространства «Лендок»

Заслуженный импрессарио и основатель самой богемной чебуречной города Ринат Умяров официально попрощался с «Бездельниками» и запустил с командой новый культурный центр в здании «Лендока».

На вечеринке в честь открытия пространство старейшей киностудии разделили на несколько зон. Каждая выбрала лозунг «Верните мой 1989-й!»: в Белом зале Валерий Алахов и Даниил Вачегин (праотцы ленинградских рейвов!) хоронили андеграунд, в гостиной диджей Ксения Гощицкая позволила разыграться Алле Пугачевой, а в секретном баре выпивали скованные одной цепью. Среди них — директор Института Арктики и Антарктики Александр Морозов, великий татуировщик Сергей Игнатьев и архитектор Сергей Букин, наконец вернувшийся из творческого отпуска.

  • Денис Кудряшев

  • Наталья Плеханова

  • Полина Данилова, Елена Никитина

  • Ринат Умяров, Сергей Игнатьев

  • Алексей Гадасин, Надежда Иоффе

  • Лиза Савина

  • Маша Бергман

  • Анна Цветкова

  • Николай Евдокимов, Ксения Пунтус, Дария Вахоф

  • Ирина Дерябина, Арсений Дерябин

  • Саша Генералова, Лима Саид

  • Яна Брук

  • Мария Филина, Анастасия Филина

  • Кирилл Рокотов

  • Виктор Глембицкий

  • Елена Дементова, Кристина Франчак, Александра Гершевич

  • Марк Щедрин

Фото: Лиза Медунецкая

Leontiy Kasatkin,
Комментарии

Наши проекты