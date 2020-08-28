Ринат Умяров – о том, как Комарово этим летом объединило академиков, миллиардеров, олимпийских чемпионов и москвичей

Поселок Комарово трудно с чем-то сравнивать. Даже с самим собой. От Келломяк осталось мало, буквально четыре трепетно восстановленные жилые постройки и несколько еще не рассыпавшихся. От культурного и субкультурного разгула молодых советских гениев из 1960-х тоже осталось всего ничего. Как почти ничего не осталось — кроме одновременно страшного и смешного особняка — от когда-то главного местного бандита 1990-х по прозвищу (вот это совпадение!) Комар.

Золотые нулевые принесли в поселок заборы повыше. Говорят, что дух старого времени берегли одноэтажные торговые ряды с домом быта и лавками, но их спалили, чтобы соорудить там ларек с курой-гриль. Сейчас на этом месте то ли почта, то ли ничего. Память о куре-гриль хранит забавный случай: будучи подростком, в ларек на работу устроилась будущий ведущий научный сотрудник Русского музея Саша Поляновская. Семья Поляновских олицетворяет собой комаровские традиции: собирает чернику, ходит на академический пляж, помнит добрым словом фамилию Линник (погуглите «дача Линник» и обнаружите все фамилии деятелей ленинградского рок-клуба, для которых она стала студией и концертной площадкой, и одну попытку убийства музы рокеров и владелицы дачи Ирины Левшаковой музыкантом Федором Чистяковым), а модного архитектора, автора реконструкции «Манежа» Дмитрия Кривенцова знает еще худым и выбритым наголо.