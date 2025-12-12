В какие бани Петербурга ходят и что в них едят Алексей Феликсов, Ксюша Прихотько, Михаил Иванов и... Федор Шаляпин

Исследователь банной культуры и автор блога про баню NUDE

Начала вести блог 10 лет назад просто как гид по общественным баням, а потом однажды попала на банный конгресс в Швеции, увидела традиционную культуру других стран, познакомилась с мастерами-носителями ритуалов и через мировой опыт поехала в экспедиции по России, собирать, что носит наша земля.

Банный тренд уже сносит с ног. Ему способствовали поиск самоидентификации, пандемия, общая цикличность истории, курс на здоровье. Хожу в баню, без шуток, всю жизнь, потому что моя мама занималась атлетикой, а папа греко-римской борьбой. И моржевать, и ходить в баню было частью детства.

Общественная банная культура — это коммуникация незнакомых людей и возможность сформировать позитивный совместный опыт, не зная вообще ничего о человеке. Пар всегда помогает уму: забирает у тела напряжение, которое часто возникает в социальном взаимодействии.

Мои советы! Обязательно выдыхаю через протяжное «ха-а-а» с открытым ртом и, возможно, даже высовываю язык. Я обязательно делаю гримасы, чтобы расслабить мышцы лица. И я, конечно, стараюсь всегда лежать, поднимая ноги вверх. Советую всегда заматываться тряпкой, чтобы можно было выкатить живот и наконец-то его расслабить без внешней оценки и своих страхов.

Недавно опробовала новый гастрономический рецепт: шиповник с компотной смесью, взбитый в блендере. Это такая густая, питкая, очень клёвая, кисло-сладкая смесь. Я планирую издать закон об изъятии орехов, сухофруктов и сушек с банного стола из обихода. Прошу о новшестве, которое называется «5 вкусов». На столе должно быть сладкое, кислое, горькое, терпкое и умами. Не всегда охота есть цукаты, иногда оливочка подойдет.

Все пробуйте, свое ищите, ничего не бойтесь.