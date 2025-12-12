В какие бани Петербурга ходят и что в них едят Алексей Феликсов, Ксюша Прихотько, Михаил Иванов и... Федор Шаляпин

Препарируем пар вместе с переизданием книги «Три века петербургской бани. Мыльни, термы, сауны, парные» краеведа Игоря Богданова, которая вот-вот (20 декабря!) появится в издательстве букиниста «Академия». Редакция Собака.ru публикует не только цитаты из книги, но и размышления современных обожателей бани.
Ни одна петербургская баня не обходилась без услуг банщика или парильщика, да и кто из петербуржцев мог обойтись без них? Банному ремеслу учили сызмальства, а овладев им (дело непростое, требовавшее особых навыков, знаний и непрестанного усердия), передавали опыт детям и вовлекали в него жен.
Власти всегда старались по мере сил поддерживать «благодетельное заведение», как баню называли в старину. Баня никогда не подвергалась запрещению ни по духовным законам, ни по гражданскими главным образом потому, что она не предназначалась исключительно для неги или пустого препровождения времени, а была первейшей необходимостью российского человека всякого чина и достатка.
Анна Полякова
Начала вести блог 10 лет назад просто как гид по общественным баням, а потом однажды попала на банный конгресс в Швеции, увидела традиционную культуру других стран, познакомилась с мастерами-носителями ритуалов и через мировой опыт поехала в экспедиции по России, собирать, что носит наша земля.
Банный тренд уже сносит с ног. Ему способствовали поиск самоидентификации, пандемия, общая цикличность истории, курс на здоровье. Хожу в баню, без шуток, всю жизнь, потому что моя мама занималась атлетикой, а папа греко-римской борьбой. И моржевать, и ходить в баню было частью детства.
Общественная банная культура — это коммуникация незнакомых людей и возможность сформировать позитивный совместный опыт, не зная вообще ничего о человеке. Пар всегда помогает уму: забирает у тела напряжение, которое часто возникает в социальном взаимодействии.
Мои советы! Обязательно выдыхаю через протяжное «ха-а-а» с открытым ртом и, возможно, даже высовываю язык. Я обязательно делаю гримасы, чтобы расслабить мышцы лица. И я, конечно, стараюсь всегда лежать, поднимая ноги вверх. Советую всегда заматываться тряпкой, чтобы можно было выкатить живот и наконец-то его расслабить без внешней оценки и своих страхов.
Недавно опробовала новый гастрономический рецепт: шиповник с компотной смесью, взбитый в блендере. Это такая густая, питкая, очень клёвая, кисло-сладкая смесь. Я планирую издать закон об изъятии орехов, сухофруктов и сушек с банного стола из обихода. Прошу о новшестве, которое называется «5 вкусов». На столе должно быть сладкое, кислое, горькое, терпкое и умами. Не всегда охота есть цукаты, иногда оливочка подойдет.
Все пробуйте, свое ищите, ничего не бойтесь.
«Круглая» баня (ул. Карбышева, 29а). Современная фотография Антона Акимова
Способом «купания» русских неизменно восторгались многие иностранцы, приезжавшиев город на Неве. Датский посланник при дворе Петра I Юст Юль 13 ноября 1709 года был свидетелем следующей сцены: «За городом мне случилось видеть, как Русские пользуются своими банями. В тот день был сильный мороз, но они все-таки выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как вареные раки, и прямо прыгали в протекающую возле самой бани реку; затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, потом выходили опять на мороз и, прежде чем одеться, долго еще играли и бегали нагишом. В баню Русские приносят березовые веники в листах, которыми дерут, скребут и царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры». Юст Юль делал вывод: «У Русских всего три доктора», притом «первый доктор — это Русская баня».
Михаил Иванов
Сооснователь книжного магазина «Подписные издания»
В моей банной жизни было все: от общественной бани в деревне Лаголово, где я в 6 лет рассекал мимо голых женщин, до каких-то странных бань в квартире на первом этаже на улице Мичманской. Сейчас у меня есть две ситуации для походов в баню: с друзьями — и тогда это больше про общение, и одному или с сыном — когда мне нужно разобраться в себе.
Иногда по воскресеньям меня можно встретить в трушных Смольнинских банях напротив Единого центра документов — дешево и хорошие парильщики. Конечно, никуда и без исторического класса Фонарных. Однажды после бурного вечера я провел там ровно 8 часов, успев позавтракать, поспать, пообедать и несколько раз сходить на парения.
Всегда беру с собой или прошу сделать на месте такой микс: лимон, мед, нарзан. Если парение коллективное, то люблю, когда веники вымачиваются в хрене или чесноке.
Не представляю поход в баню с друзьями без еды и пива. Я часто видел этих грустных ребят с потухшими глазами, которые сидят в кабинке и пьют чай. Я не осуждаю, но сам не пью только когда хожу один.. А так — креветки, вяленая рыбка, обязательно какой-нибудь русский супчик — это наши верные друзья при коллективном походе.
Гравюра Мишеля Франсуа Дамам-Демартре по собственному рисунку. Русские бани. Лист из альбома. 1811. ГМИ СПб
Что же касается «банных нравов», то в XIX веке ничего не изменилось в сравнении с веком предыдущим. Чтобы сделать такой вывод, достаточно… «побывать» вместе с А. Дюма в петербургской бане, что и сделаем. Раскрываем роман «Учитель фехтования» на том месте, где писатель сообщает, что ему «захотелось помыться в русской бане». Далее читаем: «Я много слышал во Франции об этих банях, и теперь, проходя мимо, мне вздумалось воспользоваться случаем и помыться. Заплатив два с половиной рубля, или 50 су на французские деньги, я получил билетик и с ним вошел в первую комнату, где раздеваются. Температура в ней была обыкновенная.
Пока я раздевался, ко мне подошел мальчики спросил, есть ли со мной слуга, и, получив отрицательный ответ, снова спросил, кого я хочу взять в банщики: мальчика, мужчину или женщину. Само собой разумеется, подобный вопрос меня крайне озадачил. Мальчик объяснил мне, что при бане имеются банщики мальчики и мужчины. Что же касается женщин, то они живут в соседнем доме, откуда их можно вызвать.
Когда банщик или банщица взяты, они тоже раздеваются догола и вместе с клиентом входят в соседнюю комнату, в которой поддерживается температура, равная температуре человеческого тела. Открыв дверь этой комнаты, я остолбенел: мне показалось, что какой-то новоявленный Мефистофель без моего ведома доставил меня на шабаш ведьм. Представьте себе человек триста мужчин, женщин и детей, совершенно голых, которые бьют друг друга вениками. Шум, гам, крики. Стыда у них ни малейшего: мужчины моют женщин, женщины — мужчин. В России на простой народ смотрят почти как на животных, и на такое совместное мытье полиция не обращает никакого внимания.
Минут через десять я пожаловался на жару и убежал, возмущенный этой безнравственностью, которая здесь, в Петербурге, считается настолько естественной, что о ней даже не говорят».
Наталья Плеханова
Культуртрегер — «Дягилев. P.S.», автор выставок «Дивование», «Дороги русского Просвещения», со-куратор проекта «Арт-Ферма Царского Села»
Что сказать про мой опыт, если я ходила в культовую баню на Большой Пушкарской, в которой парили Федора Шаляпина, из общественной парилки ныряла в прорубь Суздальских озер, помню, когда бани на Чайковского были банями, а не бизнес-центром, а Дегтярные были с отдельными кабинками? Для меня баня — абсолютная необходимость, своего рода спорт, еженедельная рутина. И если вдруг я пропускаю пар, то реально страдаю. Даже в путешествиях всегда стараюсь погружаться в местную банную (или около того) культуру: будь то термальные источники Исландии или паровая бочка «башпа сведана» в Индии.
И правильно говорят, что собаки похожи на своих хозяев. Моя крошка такса просто обожает сауну. Когда у нее появляется возможность зайти, она в полном блаженстве забирается на вторую полочку и лежит счастливая.
Доходный дом и бани Е. С. Егорова. Е. Ф. Феофанов. 1900-е. ГМИ СПб
Русская баня была «истинной страстью» Ф. И. Шаляпина, — так утверждал биограф певца С. Е. Розенфельд, который оставил нам подробное описание одного из посещений Федором Ивановичем Пушкарской бани.
«Вот она, моя любимая Пушкарская баня!» — говорил Шаляпин, подходя к красному кирпичному строению на Большой Пушкарской улице. Являлся он сюда нередко за полночь, после спектакля, когда посетителей уже не было, однако здесь этого почетного завсегдатая ждали и на условный звонок отворяли дверь.
И вот уже огромная фигура Шаляпина, распростертая на сером мраморе, щедро покрыта густой белой пеной, и нагнувшийся над ней человек в красном переднике размашисто проводит распаренной вздувшейся мочалкой вниз и вверх по длиннущему телу.
— Хорошо… — громко покряхтывает Шаляпин. Очень хорошо…»
Потом на мотив „Волга, Волга, мать родная“ он поет „Баня, баня, мать родная“ и остальные компаньоны по бане подтягивают ему.
После бани, тут же, в предбаннике Шаляпин любил пить теплый хлебный квас.
— Эх, квас, дорогой моему сердцу квас!.. — говорил кирпично-красный от „жара-пара“ разморенный великан. — Он для меня вкуснее всяких Клико, Редереров и так далее и так далее».
Ксюша Прихотько
Филолог-комикесса
Одна из вещей, за которые я благодарна прошлому году — со мной случилась баня! В детстве у нас не было такой традиции, а в сознательном возрасте я уже обросла корочками скепсиса по отношению к банной эстетике. Казались ужасной пошлостью все эти фотокарточки в псевдопленочном стиле с прилипшими к коже мокрыми листочками и видео с заплывами голышом с какой-то фолк-музыкой на фоне с подписью а-ля «благодать» А потом я познала Пушкинские горы и лучшую баню на свете на берегу озера метеоритного происхождения, где никого вокруг. Я конечно не выложила фотокарточки с листочками оттуда, но это не значит, что их у меня нет.
Баня — это невероятный для зажатого между компом и стулом современного человека опыт расслабления и воссоединения «кукухи» с телом. Для меня баня — ритуал и искусство (но без эзотерики) — поэтому хожу к проверенным подругами мастерам и не ем там еду. Больше всего люблю после парения контраст температур — так приходит просветление. Пару лет назад я бы похихикала со своих рассказов про банные инсайты, но когда ты проживаешь банальности, они таковыми быть перестают.
Алексей Феликсов
Feliksov Diamonds, «585*Золотой», «Цех 85», рестораны Faces и Taste
Если человек не любит баню, значит с ним что-то не так. Я лично таких не знаю. При этом, я не фанат сталеварских запарок, как некоторые из моих друзей, я скорее тот, кто на вопрос пармейстера «как вам», отвечает «без фанатизма» Очень люблю разные травы на первому пару, пихтовый веник на лицо, хлесткий березовый или дубовый для всего остального, сеновал после парения и грейпфруты в теплой купели. Баня — это медитация.
Лучшая баня — по-черному, у меня на даче. Правда она сгорела, но сейчас я строю новую — прямо на плоту, чтобы расстояние до озера сократить до 0 метров. Лучший парильщик — мой давний друг Коля Шишкин, хорошо известный в узких кругах. Мало, кто так любит баню, как он.
