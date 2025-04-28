Как укротители колумбийских изумрудов (а теперь и лабораторных бриллиантов!) Алексей и Алина Феликсовы открыли ювелирное ателье на Миллионной?

Наконец-то полный мэтч: многокаратники въезжают на улицу с единственно подходящим названием. Алексей Феликсов (золотой медалист по числу ювелирных магазинов в Петербурге!) и его жена Алина открывают кастом-ателье на Миллионной.
Алексей и Алина Феликсовы
Голливудские сценаристы обозначили бы такой поворот словом loop. В случае с Feliksov Diamonds временнáя петля получилась жизнеутверждающей. Начав с небольшого спикизи-бюро на второй линии Невского, драгоценный бренд за четыре года прирос двумя бутиками в Петербурге, по одному — в Москве и в Дубае: в каждом россыпь драгоценностей: от тонких бриллиантовых «дорожек» на палец до увесистых колумбийских изумрудов. А теперь снова готов к открытию ателье, только совсем другого масштаба. Сама локация располагает к серьезности — двести квадратных метров в шаге от Зимнего дворца, в здании жилого дома Штаба гвардейского корпуса. Эклектика (архитектурная) и эстетика (во всем!). Вывеска, как обычно у Fеliksov Diamonds, будет неброская, но дубовые двери обещают держать открытыми для каждого. Потому что — и это важно — входного порога для стоимости украшений, за которые тут готовы взяться, не существует.
«Главное, чтобы оно нравилось заказчику и нам, — уверяет Алексей Феликсов. — В бутики на Крестовском и Невском всегда мог зайти любой гуляющий. Но бурного потока посетителей не было, нет и не нужно. В брендбуке компании, наверное, стоит прописать что-то про индивидуальность и приватность. На Миллионной мы пошли еще дальше: здесь три отдельных зала, и даже если одновременно придет несколько клиентов, у каждого будет свое пространство».
К мраморным столам для долгих и упоительных бесед о бриллиантах посетители будут следовать через ресепшн, а затем — через анфилады, по всем признакам дворцовые. Торжественный прием предполагает встречи на высоком уровне. И действительно — обсудить свою идею в ателье можно будет сразу с дизайнером украшения или с Алиной Феликсовой, которая вместе с командой придумывает сезонные линейки Feliksov Diamonds и изучает готовые драгоценные предметы на соответствие качеству и задумке. Сам Феликсов больше занят оргвопросами — строительные работы в новом пространстве он курировал каждый день.
Но сверкающие караты понемногу захватили и совладельца мегасети «585*Золотой», который много лет демонстративно дистанцировался от блеска камней в пользу операционки. «Чем глубже погружаюсь в мир камней, тем больше начинаю кайфовать от взаимодействия с ними. По цвету я консервативен. Мне нравится синий. И это нашло свое отражение в фирменном стиле, который мы обновили с запуском Миллионной». Сенсации не случилось: синий всегда доминировал в коллекциях Feliksov Diamonds. Любовь семьи Феликсовых к поездкам на лазурные воды Ла-Манша и Селигера плещется в гранях сапфиров, танзанитов, аквамаринов, аметистов, топазов, лондон-топазов и турмалинов параиба. Кстати, мировое помешательство на неоновом камне никуда не делось: «Качественный турмалин такого оттенка стоит в несколько раз дороже изумруда и приближается по цене к редким рубинам, — свидетельствует Алексей, — я это хорошо понял на недавней выставке в Бангкоке. Мы как раз купили несколько крупных камней, так что ждите фантастические колье с сочными 35-каратными параибами!».
Алексей и Алина Феликсовы
Скорее всего, роскошные бразильцы попадут в бриллиантовую глазурь, которая стала трейдмаркой Feliksov Diamonds. Для Алексея, который основал еще и сеть пекарен «Цех85», тяга к сладкому объяснима. Все украшения бренда можно отнести к жанру arm candy, так что кампейны с участием подруг Feliksov Diamonds — примы балета Эйфмана Марии Абашовой и актрисы Полины Сидихиной — то и дело перемежаются со съемками коктейльных колец на десертной тарелке в роли профитролей. А самый свежий дроп марки еще прямолинейнее в своей страсти: детская коллекция сережек сплошь состоит из арбузных долек и вафельных рожков.
Сладкое будущее у Feliksov Diamonds вырисовывается определенно. Но Алексей решил поэкспериментировать и с сахарозаменителями: «Недавно я начал заниматься украшениями с лабораторными бриллиантами. Это отдельный проект, и он скорее про бизнес-аппетиты. Через полтора месяца прочту небольшую лекцию про них, приходите!».
Текст: Алла Шарандина
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