Как укротители колумбийских изумрудов (а теперь и лабораторных бриллиантов!) Алексей и Алина Феликсовы открыли ювелирное ателье на Миллионной?

Голливудские сценаристы обозначили бы такой поворот словом loop. В случае с Feliksov Diamonds временнáя петля получилась жизнеутверждающей. Начав с небольшого спикизи-бюро на второй линии Невского, драгоценный бренд за четыре года прирос двумя бутиками в Петербурге, по одному — в Москве и в Дубае: в каждом россыпь драгоценностей: от тонких бриллиантовых «дорожек» на палец до увесистых колумбийских изумрудов. А теперь снова готов к открытию ателье, только совсем другого масштаба. Сама локация располагает к серьезности — двести квадратных метров в шаге от Зимнего дворца, в здании жилого дома Штаба гвардейского корпуса. Эклектика (архитектурная) и эстетика (во всем!). Вывеска, как обычно у Fеliksov Diamonds, будет неброская, но дубовые двери обещают держать открытыми для каждого. Потому что — и это важно — входного порога для стоимости украшений, за которые тут готовы взяться, не существует.

«Главное, чтобы оно нравилось заказчику и нам, — уверяет Алексей Феликсов. — В бутики на Крестовском и Невском всегда мог зайти любой гуляющий. Но бурного потока посетителей не было, нет и не нужно. В брендбуке компании, наверное, стоит прописать что-то про индивидуальность и приватность. На Миллионной мы пошли еще дальше: здесь три отдельных зала, и даже если одновременно придет несколько клиентов, у каждого будет свое пространство».