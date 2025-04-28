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Ювелирное искусство

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Как укротители колумбийских изумрудов (а теперь и лабораторных бриллиантов!) Алексей и Алина Феликсовы открыли ювелирное ателье на Миллионной?

Наконец-то полный мэтч: многокаратники въезжают на улицу с единственно подходящим названием. Алексей Феликсов (золотой медалист по числу ювелирных магазинов в Петербурге!) и его жена Алина открывают кастом-ателье на Миллионной.

Алексей и Алина Феликсовы

Алексей и Алина Феликсовы

Голливудские сценаристы обозначили бы такой поворот словом loop. В случае с Feliksov Diamonds временнáя петля получилась жизнеутверждающей. Начав с небольшого спикизи-бюро на второй линии Невского, драгоценный бренд за четыре года прирос двумя бутиками в Петербурге, по одному — в Москве и в Дубае: в каждом россыпь драгоценностей: от тонких бриллиантовых «дорожек» на палец до увесистых колумбийских изумрудов. А теперь снова готов к открытию ателье, только совсем другого масштаба. Сама локация располагает к серьезности — двести квадратных метров в шаге от Зимнего дворца, в здании жилого дома Штаба гвардейского корпуса. Эклектика (архитектурная) и эстетика (во всем!). Вывеска, как обычно у Fеliksov Diamonds, будет неброская, но дубовые двери обещают держать открытыми для каждого. Потому что — и это важно — входного порога для стоимости украшений, за которые тут готовы взяться, не существует.

«Главное, чтобы оно нравилось заказчику и нам, — уверяет Алексей Феликсов. — В бутики на Крестовском и Невском всегда мог зайти любой гуляющий. Но бурного потока посетителей не было, нет и не нужно. В брендбуке компании, наверное, стоит прописать что-то про индивидуальность и приватность. На Миллионной мы пошли еще дальше: здесь три отдельных зала, и даже если одновременно придет несколько клиентов, у каждого будет свое пространство».

Ювелирное ателье Feliksov Diamonds на Миллионной, 38

Ювелирное ателье Feliksov Diamonds на Миллионной, 38

Ювелирное ателье Feliksov Diamonds на Миллионной, 38

Ювелирное ателье Feliksov Diamonds на Миллионной, 38

К мраморным столам для долгих и упоительных бесед о бриллиантах посетители будут следовать через ресепшн, а затем — через анфилады, по всем признакам дворцовые. Торжественный прием предполагает встречи на высоком уровне. И действительно — обсудить свою идею в ателье можно будет сразу с дизайнером украшения или с Алиной Феликсовой, которая вместе с командой придумывает сезонные линейки Feliksov Diamonds и изучает готовые драгоценные предметы на соответствие качеству и задумке. Сам Феликсов больше занят оргвопросами — строительные работы в новом пространстве он курировал каждый день.

Танзанит весом 6,85 карата в редкой огранке «триллион»

Танзанит весом 6,85 карата в редкой огранке «триллион»

Кольцо с лондон-топазом и акцентными крапанами из белого золота

Кольцо с лондон-топазом и акцентными крапанами из белого золота

Но сверкающие караты понемногу захватили и совладельца мегасети «585*Золотой», который много лет демонстративно дистанцировался от блеска камней в пользу операционки. «Чем глубже погружаюсь в мир камней, тем больше начинаю кайфовать от взаимодействия с ними. По цвету я консервативен. Мне нравится синий. И это нашло свое отражение в фирменном стиле, который мы обновили с запуском Миллионной». Сенсации не случилось: синий всегда доминировал в коллекциях Feliksov Diamonds. Любовь семьи Феликсовых к поездкам на лазурные воды Ла-Манша и Селигера плещется в гранях сапфиров, танзанитов, аквамаринов, аметистов, топазов, лондон-топазов и турмалинов параиба. Кстати, мировое помешательство на неоновом камне никуда не делось: «Качественный турмалин такого оттенка стоит в несколько раз дороже изумруда и приближается по цене к редким рубинам, — свидетельствует Алексей, — я это хорошо понял на недавней выставке в Бангкоке. Мы как раз купили несколько крупных камней, так что ждите фантастические колье с сочными 35-каратными параибами!».

Алексей и Алина Феликсовы

Алексей и Алина Феликсовы

Скорее всего, роскошные бразильцы попадут в бриллиантовую глазурь, которая стала трейдмаркой Feliksov Diamonds. Для Алексея, который основал еще и сеть пекарен «Цех85», тяга к сладкому объяснима. Все украшения бренда можно отнести к жанру arm candy, так что кампейны с участием подруг Feliksov Diamonds — примы балета Эйфмана Марии Абашовой и актрисы Полины Сидихиной — то и дело перемежаются со съемками коктейльных колец на десертной тарелке в роли профитролей. А самый свежий дроп марки еще прямолинейнее в своей страсти: детская коллекция сережек сплошь состоит из арбузных долек и вафельных рожков.

Сладкое будущее у Feliksov Diamonds вырисовывается определенно. Но Алексей решил поэкспериментировать и с сахарозаменителями: «Недавно я начал заниматься украшениями с лабораторными бриллиантами. Это отдельный проект, и он скорее про бизнес-аппетиты. Через полтора месяца прочту небольшую лекцию про них, приходите!».

Текст: Алла Шарандина

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Материал из номера:
Апрель
Люди:
Алексей Феликсов

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