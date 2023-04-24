Что думают баровладельцы «Руки Вверх! Бар» и Apotheke о борьбе Думской с правоохранителями

Певец, совладелец «Руки Вверх! Бар»

«Я был в шоке, когда мне сообщили, что наш «Руки Вверх! Бар» опечатан, да еще и как вещественное доказательство. Якобы там могут находиться улики, что у нас спаивали несовершеннолетних. Но наша аудитория — это люди сильно за 30, молодежь к нам не ходит – у них другие точки притяжения на той же Думской. Закрыли и опечатали все бары без разбора: как проблемные, так и те, у которых ни с лицензиями, ни с публикой, ни с охраной проблем не было (нам уже более 10 лет, можете представить, сколько за эти годы мы прошли проверок?). Я уже 20 лет занимаюсь ресторанным бизнесом и в первый раз встречаюсь с такой ситуацией, когда одним махом опечатывают и закрывают десятки проектов. И не потому, что кто-то что-то нарушил, а потому что «есть подозрения, что возможно кто-то когда-то нарушил». Вот уже почти месяц никто не может войти, продукты портятся, люди сидят без работы, аренда капает, и сколько это продлится — непонятно.

Я согласен, что с отдельными нелегальными заведениями надо бороться. Продажа алкоголя несовершеннолетним, торговля «шариками», работа без лицензии, бедлам на улице – это все зло. Но зачем загребать всех под одну гребенку? У нас очень законопослушная команда. Приходите – проверяйте, мы готовы. Как и готовы к любому цивилизованному диалогу с властями и проверяющими органами».