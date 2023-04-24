Что думают баровладельцы «Руки Вверх! Бар» и Apotheke о борьбе Думской с правоохранителями

В ночь с 7 на 8 апреля силовики опечатали последние из оставшихся открытых баров на Думской и Ломоносова как вещественные доказательства по уголовному делу о приобщении к алкоголю несовершеннолетних. Теперь самый пьяный кластер Петербурга на Думской хотят превратить в туристический и создать там культурно-гастрономическое пространство . Не все заведения закрыли справедливо: они не нарушили закон и платили налоги. «Собака.ru» спросила о текущей ситуации и перспективах Сергея Жукова, чье заведение «Руки Вверх! Бар» на канале Грибоедова тоже попало под раздачу, Дмитрия Киниченко, совладельца бара Apotheke, и Владимира Николаева, идеолога бара Oy!, который работает в тихой части Ломоносова.
Сергей Жуков
Певец, совладелец «Руки Вверх! Бар»
«Я был в шоке, когда мне сообщили, что наш «Руки Вверх! Бар» опечатан, да еще и как вещественное доказательство. Якобы там могут находиться улики, что у нас спаивали несовершеннолетних. Но наша аудитория — это люди сильно за 30, молодежь к нам не ходит – у них другие точки притяжения на той же Думской. Закрыли и опечатали все бары без разбора: как проблемные, так и те, у которых ни с лицензиями, ни с публикой, ни с охраной проблем не было (нам уже более 10 лет, можете представить, сколько за эти годы мы прошли проверок?). Я уже 20 лет занимаюсь ресторанным бизнесом и в первый раз встречаюсь с такой ситуацией, когда одним махом опечатывают и закрывают десятки проектов. И не потому, что кто-то что-то нарушил, а потому что «есть подозрения, что возможно кто-то когда-то нарушил». Вот уже почти месяц никто не может войти, продукты портятся, люди сидят без работы, аренда капает, и сколько это продлится — непонятно.
Я согласен, что с отдельными нелегальными заведениями надо бороться. Продажа алкоголя несовершеннолетним, торговля «шариками», работа без лицензии, бедлам на улице – это все зло. Но зачем загребать всех под одну гребенку? У нас очень законопослушная команда. Приходите – проверяйте, мы готовы. Как и готовы к любому цивилизованному диалогу с властями и проверяющими органами».
Дмитрий Киниченко
Совладелец бара Apotheke
«Нет смысла давать оценку произошедшему, так как все действия по факту законны. То, что опечатали всех без исключения, просто по географическому признаку, говорит нам лишь о том, что была дана такая команда. Разбираться никто не захотел.
Чтобы на Думской и Ломоносова был порядок, необходима консолидация собственников, администрации и силовиков: сесть за стол и договориться во благо всем, в первую очередь городу и его гостям. В наших планах бороться за «Аптеку», доказывать и показывать, что за 8 лет работы у нас не было ни одного нарекания от проверяющих органов, ни одной административки. Все чисто и исключительно по закону. Пока мы закрыты, мы несем многомиллионные убытки, и чем дольше, тем мы ближе к банкротству, ведь оплат требуют аренда, кредиты, поставщики, сотрудники.
Пока мы перевели команду на гостевые смены во втором нашем заведении The Twill Bar, все в шоке от произошедшего, мы стараемся их поддержать и смягчить финансовые последствия»
Владимир Николаев
Совладелец бара Oy!
«Мне вообще очень сложно оценивать действия правоохранительных органов. Как у предпринимателя, который располагается достаточно близко к этой улице, есть вопрос: каким образом все бары вдруг стали виновны в каком-то одном большом и общем деле? Получается, в один момент кто угодно может пойти по какому угодно делу? Страдают и арендодатель и арендатор, который не может попасть в свое заведение.
Все мы знаем, что та Думская которая началась лет 5-7 назад, даже близко не отражает, той, которая была с 2008 по 2012 гг. — разные субкультуры конкретной улицы и разные целеполагания. С одной стороны получается, что локация требовала порядка, с другой стороны, почему опять такими методами? Да и даже не в моменте времени дело, у нас исторически что-либо решалось радикальным способом.
В изменении положения пока глобальных успехов нет. Начинать нужно с Гостиного двора, который сам по себе выглядит как базар или торговый центр на окраине, где продают соболей непонятного происхождения, сувениры. Мне кажется, центральный универмаг города должен выглядеть совершенно иначе: с модными локальными брендами, музеями, галереями».
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