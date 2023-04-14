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Урбанистика

Смольный хочет переделать Думскую под туристический кластер с фуд-холлами и выставками

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Пока у администрации Центрального района «есть мысли» по поводу переформатирования Думской и Ломоносова в культурно-гастрономическое пространство. В пример приводят Vokzal 1853 и напоминают, что рядом уже работает Гостиный двор, там же скоро откроют гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строят отель. А вот более подробные планы будут готовы озвучить только летом.

Дарья Павлюкевич
Дарья Павлюкевич

«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», — рассказала «Фонтанке» глава района Елена Федорова.

Чиновница привела в пример Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853, однако, она считает, что помимо ресторанов на Думской могут появиться выставочные пространства. Кластер уже формируется. Рядом работает Гостиный двор, там же готовят к открытию гастрономическое пространство Ginza, «Перинные ряды», а на месте бывших касс РЖД строят отель.

Федорова, на вопрос о том, как заманивать новый бизнес при условии, что многие бары опечатаны и выступают в качестве вещдоков, ответила, что «также прорабатывается». И отметила, что у местных властей есть задача изменить окружающую среду вместе с бизнес-сообществом и избавиться от того негатива, с которым сейчас ассоциируется Думская улица. Это, по ее мнению, должно привлечь к проекту больше законопослушных бизнесменов.

Напомним, в конце марта 2023 года Следственный комитет опечатал два десятка баров на Думской и Ломоносова. Их подозревают в дурном влиянии на подростков, а именно в вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством. А в начале апреля еще 13 баров и ресторанов опечатали в рамках дела. Помимо всех одиозных заведений улиц под руку попал коктейльный бар Apotheke, в котором интересуются возрастом и не обслуживают людей до 18 лет.

Репортаж: как прошли первые выходные Думской улицы после того, как СК опечатал там одиозные бары и клубы

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