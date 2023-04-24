Сергей Жуков: «Наш старейший «Руки Вверх! Бар» в Петербургу опечатали и закрыли — я в шоке!»

«Я был в шоке, когда мне сообщили, что наш «Руки Вверх! Бар» на канале Грибоедова опечатан. Между прочим, это старейший бар нашей сети. Ему уже более 10 лет. Можете представить, сколько за эти годы мы прошли проверок?! Поэтому можете представить себе мое удивление, когда мне сообщили, что бар опечатан как «вещественное доказательство» — Якобы там могут находиться улики, что у нас спаивали несовершеннолетних.

Но, ребят, аудитория «Руки Вверх! баров» — это люди сильно за 30. Молодежь к нам не ходит — у них другие точки притяжения на той же Думской.

Но закрыли и опечатали все бары без разбора. Как проблемные, которые, возможно, стоило закрыть, так и те, у которых ни с лицензиями, ни с публикой, ни с охраной проблем не было. Я уже 20 лет занимаюсь ресторанным бизнесом и в первый раз встречаюсь с такой ситуацией, когда одним махом опечатывают и закрывают десятки заведений. И закрывают не потому, что кто-то что-то нарушил, а потому, что «есть подозрения, что, возможно, кто-то когда-то нарушил».