Сергей Жуков: «Наш старейший «Руки Вверх! Бар» в Петербургу опечатали и закрыли — я в шоке!»

22 марта Следственный комитет опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова, о чем свидетельствовали сигнальные ленты и приклеенные на двери листы с уведомлениями: «Помещения признаны вещественным доказательством по уголовному делу». В ночь с 7 на 8 апреля силовики опечатали последние из оставшихся открытых баров как вещественные доказательства по уголовному делу о приобщении к алкоголю несовершеннолетних. Мы попросили музыканта Сергея Жукова, чье заведение «Руки Вверх! Бар» на канале Грибоедова тоже попало под раздачу, прокомментировать текущую ситуацию и перспективы бара.
«Я был в шоке, когда мне сообщили, что наш «Руки Вверх! Бар» на канале Грибоедова опечатан. Между прочим, это старейший бар нашей сети. Ему уже более 10 лет. Можете представить, сколько за эти годы мы прошли проверок?! Поэтому можете представить себе мое удивление, когда мне сообщили, что бар опечатан как «вещественное доказательство» — Якобы там могут находиться улики, что у нас спаивали несовершеннолетних.
Но, ребят, аудитория «Руки Вверх! баров» — это люди сильно за 30. Молодежь к нам не ходит — у них другие точки притяжения на той же Думской.
Но закрыли и опечатали все бары без разбора. Как проблемные, которые, возможно, стоило закрыть, так и те, у которых ни с лицензиями, ни с публикой, ни с охраной проблем не было. Я уже 20 лет занимаюсь ресторанным бизнесом и в первый раз встречаюсь с такой ситуацией, когда одним махом опечатывают и закрывают десятки заведений. И закрывают не потому, что кто-то что-то нарушил, а потому, что «есть подозрения, что, возможно, кто-то когда-то нарушил».
И вот уже скоро месяц все заведения стоят опечатанные, никто не может в них войти, продукты портятся, люди без работы, аренда капает, и сколько это продлится — непонятно. Кто-то считает барный кластер на Думской злачным местом, кто-то туристической достопримечательностью. Я согласен, что с отдельными нелегальными заведениями надо бороться. Продажа алкоголя несовершеннолетним, торговля «шариками», работа без лицензии, бедлам на улице — это все зло. Но зачем загребать всех под одну гребенку? Наши заведения не раз проверяли — у нас очень законопослушная команда.
Приходите, проверяйте, мы готовы. Как и готовы к любому цивилизованному диалогу с властями и проверяющими органами.
Часть команды отправили в командировку в Архангельск открывать в этом городе новый «Руки Вверх! Бар», остальные сотрудники ждут исхода этой ситуации. Мы верим, что в Питере можно вести нормальный и легальный барный бизнес, и готовим к лету открытие нового «Руки Вверх! Бара» на севере города на проспекте Культуры. Я читал в новостях про планы администрации города открыть на Думской ресторанный кластер и искренне полагаю, что наш ретро- бар вполне впишется в него по концепции. Мы, как и многие наши законопослушные соседи, вместе с городскими властями готовы работать над тем, чтобы менять облик Думской и Ломоносова к лучшему».
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