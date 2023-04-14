«Просто закрыть такие заведения не получится»! Чем закончится борьба: правоохранители VS одиозные бары на Думской

Петр Иванов

социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»

На самом деле барные улицы и кварталы действительно являются головной болью городских властей в самых разных странах. Концентрация баров притягивает много проблем: люди конфликтуют, дерутся, выпивку то и дело продают несовершеннолетним. Остро встает проблема пьяного вождения, потому что далеко не все приходят в заведения пешком. Далеко не все бармены следят за тем, чтобы люди, приехавшие на машине, сдавали ключи. Особенно сложно дела обстоят с завсегдатаями, есть зарубежные исследования, которые говорят, что постоянным клиентам больше наливают, им больше доверяют, а потом они попадают в аварии.

Повышенное употребление алкоголя является естественным образом и медицинской проблемой. А далеко не все бармены обучены оказывать первую помощь или хотя бы распознавать очевидные признаки опьянения или других опасных состояний.

Есть и другая, на первый взгляд неочевидная проблема, которая касается городского хозяйства. Посетители баров, как известно, не всегда дожидаются очереди в туалет и порой справляют нужду где-то в подворотне или за углом. А человеческая моча в свою очередь не очень полезна для плитки, асфальта. Поэтому в местах, где высока концентрация баров, существуют традиционные проблемы с такими покрытиями.

Как со всем этим работают в разных странах. Наиболее плотно за эти проблемы взялись в Великобритании, где всячески пытаются ограничивать концентрацию баров. Также, чтобы питейные заведения не мешали людям спать, там вводятся налоговые инструменты, чтобы сделать невыгодной работу баров в ночное время. Также там действуют программы по обучению барного персонала распознаванию степени опьянения и других опасных медицинских состояний. Аналогичная работа, пусть и не в таком масштабе, ведется в США.