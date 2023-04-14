«Просто закрыть такие заведения не получится»! Чем закончится борьба: правоохранители VS одиозные бары на Думской

Вот уже почти месяц длится очередное противостояние между Следственным комитетом и заведениями некогда главной барной локации города Думской — Ломоносова. В конце марта и начале апреля силовики неоднократно опечатывали заведения на этих улицах. Чем может кончиться это противостояние, является ли такой квартал реальной проблемой для города и что нужно учитывать для того, чтобы изменить ситуацию. Об этом редакция «Собака.ru» спросила социолога бюро исследований «Гражданская инженерия» Петра Иванова и криминолога, ассоциированного научного сотрудника Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Кудрявцева.
Петр Иванов
социолог бюро исследований «Гражданская инженерия»
На самом деле барные улицы и кварталы действительно являются головной болью городских властей в самых разных странах. Концентрация баров притягивает много проблем: люди конфликтуют, дерутся, выпивку то и дело продают несовершеннолетним. Остро встает проблема пьяного вождения, потому что далеко не все приходят в заведения пешком. Далеко не все бармены следят за тем, чтобы люди, приехавшие на машине, сдавали ключи. Особенно сложно дела обстоят с завсегдатаями, есть зарубежные исследования, которые говорят, что постоянным клиентам больше наливают, им больше доверяют, а потом они попадают в аварии.
Повышенное употребление алкоголя является естественным образом и медицинской проблемой. А далеко не все бармены обучены оказывать первую помощь или хотя бы распознавать очевидные признаки опьянения или других опасных состояний.
Есть и другая, на первый взгляд неочевидная проблема, которая касается городского хозяйства. Посетители баров, как известно, не всегда дожидаются очереди в туалет и порой справляют нужду где-то в подворотне или за углом. А человеческая моча в свою очередь не очень полезна для плитки, асфальта. Поэтому в местах, где высока концентрация баров, существуют традиционные проблемы с такими покрытиями.
Как со всем этим работают в разных странах. Наиболее плотно за эти проблемы взялись в Великобритании, где всячески пытаются ограничивать концентрацию баров. Также, чтобы питейные заведения не мешали людям спать, там вводятся налоговые инструменты, чтобы сделать невыгодной работу баров в ночное время. Также там действуют программы по обучению барного персонала распознаванию степени опьянения и других опасных медицинских состояний. Аналогичная работа, пусть и не в таком масштабе, ведется в США.
В европейских странах: Швейцарии, Австрии, Германии — работает система брачного outreach. Это специальные социальные работники, которые ходят по питейным заведениям и выявляют там несовершеннолетних гостей. Важно! Это не полицейские облавы, это куда более мягкий инструмент, когда соцработник подходит к подростку и говорит, что-то типа: «Вам бы лучше не находиться здесь, вы не подходите по возрасту для такого заведения и вам следует пойти домой». Как ни странно, это работает! Исследования показывают, что когда несовершеннолетний чувствует себя распознанным, то он резко чувствует себя менее уверенно и с некоторой долей вероятности прекращает барное поведение.
Все эти сложные комплексные меры позволяют достичь результата, но не сразу. Однако важно понимать, что простой, на первый взгляд, и быстрый способ — просто закрыть проблемные заведения — может оказаться куда менее эффективным вдолгую. Если у одиозных заведений в городе есть ниша, а она в Санкт-Петербурге, судя по всему, есть, эти заведения либо продолжат как-то работать подпольно, либо переедут в другое место, либо рассредоточатся по всему городу.
Если же последовать опыту зарубежных стран и минимизировать риски, то борьбы, напряжения и прочих сложностей удастся избежать. Более того, оставленная с этими ограничениями питейная локация может сама постепенно деградировать и естественным образом исчезнуть, уступив улицы какой-то новой функции.
Владимир Кудрявцев
Младший научный сотрудник Европейского университета в Санкт-Петербурге
У нас есть довольно много свидетельств того, что алкоголь и преступность связаны (научные статьи на эти темы можно прочитать здесь и здесь). С другой стороны, мы не можем утверждать, что связь эта причинно-следственная (проще говоря, что именно алкоголь провоцирует нарушения закона).
То же самое мы можем сказать о барах и, если смотреть шире, вообще о точках торговли алкоголем. У нас есть довольно много свидетельств того, что вокруг этих заведений и внутри них концентрируется преступность. Набор нарушений предельно широк: кражи и грабежи, насилие (чаще всего в виде драк между посетителями), использование наркотиков, сексуализированные нападения и так далее.
Причем преступления совершаются не только посетителями баров. Речь также о тех случаях, когда гости заведений сами становятся жертвами. Пьяный — идеальная цель для самых разных злоумышленников. Нападениям подвергаются и сотрудники баров, особенно в поздние (или скорее очень ранние) часы, сразу после закрытия. Питейные заведения также кажутся хорошим местом для совершения разного рода незаконных сделок. Наконец, бары сами по себе как место большой концентрации людей в специфической ситуации, даже вне контекста употребления алкоголя, криминогенны (как криминогенны некоторые магазины, парки или станции метро).
Разумеется, бар бару рознь, и речь, как и всегда в криминологических исследованиях, идет, как говорится, при прочих равных. Легко можно представить себе бар или паб, посетители которого находятся в гораздо большей безопасности, чем «в среднем по больнице». Кроме того, нельзя исключать и того, что питейные заведения расположены неслучайным образом. Проще говоря, бары (особенно проблемные) уже расположены в более криминогенных частях города.
Как с этим работать? Так называемая тактика Hot spots policing — отправка «насыщенных патрулей» вполне может способствовать снижению преступности в проблемных зонах. Однако этот подход не панацея. Во-первых, речь идет о сравнительно слабом эффекте, а во-вторых, это довольно трудозатратная тактика. Впрочем, опасность баров локализована не только в пространстве, но и во времени. Используя аналитику, основанную на информации о предыдущих инцидентах, вполне можно создать более эффективное расписание таких патрулей. Однако такой подход требует от правоохранителей серьезной аналитической работы.
Установка камер, наличие протоколов на случай проблемных ситуаций, в целом оптимизация баров, исходя из концепции SCP (situational crime prevention), может способствовать снижению их криминогенности. Включенность локального сообщества в контроль за преступностью тоже может сыграть положительную роль. Вместе с тем, когда речь идет о преступлениях, совсем обойтись без уголовной репрессии не получится, но ее можно свести к минимуму.
В любом случае перед тем, как принимать какие-то радикальные решения относительно Думской ли, других ли проблемных локаций, следует провести полноценный анализ ситуации, с точки зрения затрат и рисков. Возможно, проблема преступности на Думской преувеличена, возможно, недооценена. Возможно, экономический эффект и общественное благо от очистки этого кластера будет больше, чем экономические потери, а возможно, наоборот. Хотя мне, конечно, как противнику излишнего вмешательства государства в бизнес идея простого закрытия всех заведений не представляется целесообразной, но это уже скорее моя личная, а не профессиональная оценка.
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