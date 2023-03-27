Репортаж: как прошли первые выходные Думской улицы после того, как СК опечатал там одиозные бары и клубы

22 марта Следственный комитет опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова, о чем свидетельствуют сигнальные ленты и приклеенные на двери листы с уведомлениями: «помещения признаны вещественным доказательством по уголовному делу». Редакция «Собака.ru» провела пятничный вечер на самых пьяных улицах города, чтобы оценить обстановку.
Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, заведения (Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и др.) опечатали в рамках дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.
По версии следствия 22 февраля 2023 года человек, личность которого пока не установлена, разместил в сети объявление о проведении в одном из баров мероприятия с возрастным ограничением «16+» в период с 19:00 до 22:00 (то есть для лиц, не достигших 18-ти лет), после чего приобрел алкоголь, а также реализовал его неограниченному кругу несовершеннолетних. Теперь 17 баров, чьи помещения принадлежат одной коммерческой структуре и сдаются в аренду под заведения, признаны вещественным доказательствами по уголовному делу. Сейчас действия органов направлены на выяснение всех обстоятельств и установление причастных к преступлению лиц. Следователи считают, что вовлечение подростков в распитие алкоголя происходило систематически.
Корреспондент редакция «Собака.ru» вышла в 22:30 из подземного перехода на Садовую, от которой маршрут строился до Ломоносова, Перинной линии, Думской, и далее — Невский проспект. Похоже, скандальные улицы последний раз выглядели так же, как и в пятницу, 31 марта, вечером в дни самых жестких локдаунов времен пандемии (хотя, конечно, диссидентство самых наглых баров этих улиц никто не отменял).
По анфиладе, что находится на стороне Садовой, прогуливаются росгвардейцы в полном обмундировании, но это скорее из-за остаточной протестной репутации Гостиного двора. На главном пятачке, там где Думская впадает в Ломоносова, дежурит полиция — прямо в эпицентре несвойственных здешним местам спокойствия и тишины — и присматривает, чтобы ни в одно из закрытых мест никто не проник.
Из работающих же проектов (Nebar, El Chapo, Escobar) иногда выплывают небольшие компании покурить и обсудить «как было раньше» — вспоминали и пионеров вроде культового бара «Дача» из заповедных нулевых, и перестрелки, популярные в 10-х, и новейшее время (от самоизоляции до событий этой недели).
«Многие "гадюшники" закрылись, мне сейчас очень нравится! Конечно, еще есть пьяные гопники, но нам встретилась буквально парочка индивидов. С одной стороны, странно это наблюдать, когда помнишь многолетнюю историю этих улиц. Еще в году 15-м работал старинный бар «Дача» — его держала немка, там всегда можно было познакомиться с классными творческими иностранцами, а снаружи можно было свободно прокатиться на самокате даже в субботу вечером без угрозы здоровью», — рассказывает направляющаяся в бар Apotheke девушка.
Пусть даже пустынные коридоры Малого Гостиного двора сейчас больше походят на заброшку в периферийных районах Петербурга, все равно, чем ближе оказываешься к Невскому проспекту, тем больше спокойствия и ощущения безопасности чувствуется. Скорее всего этот синдром с нами надолго, если не навсегда.
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