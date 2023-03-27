Репортаж: как прошли первые выходные Думской улицы после того, как СК опечатал там одиозные бары и клубы

Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, заведения (Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и др.) опечатали в рамках дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.

По версии следствия 22 февраля 2023 года человек, личность которого пока не установлена, разместил в сети объявление о проведении в одном из баров мероприятия с возрастным ограничением «16+» в период с 19:00 до 22:00 (то есть для лиц, не достигших 18-ти лет), после чего приобрел алкоголь, а также реализовал его неограниченному кругу несовершеннолетних. Теперь 17 баров, чьи помещения принадлежат одной коммерческой структуре и сдаются в аренду под заведения, признаны вещественным доказательствами по уголовному делу. Сейчас действия органов направлены на выяснение всех обстоятельств и установление причастных к преступлению лиц. Следователи считают, что вовлечение подростков в распитие алкоголя происходило систематически.