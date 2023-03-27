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Репортаж: как прошли первые выходные Думской улицы после того, как СК опечатал там одиозные бары и клубы

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22 марта Следственный комитет опечатал около 20 баров на Думской и Ломоносова, о чем свидетельствуют сигнальные ленты и приклеенные на двери листы с уведомлениями: «помещения признаны вещественным доказательством по уголовному делу». Редакция «Собака.ru» провела пятничный вечер на самых пьяных улицах города, чтобы оценить обстановку.

Как сообщает официальный телеграм-канал ведомства, заведения (Scandal, Rocket, GoodPeople, Quarenghi, Probirka и др.) опечатали в рамках дела, возбужденного следственным отделом ГСУ СК в Центральном районе по статье 151 УК — вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, которые выражаются в систематическом распитии алкоголя, употреблении одурманивающих веществ, в занятии бродяжничеством или попрошайничеством.

По версии следствия 22 февраля 2023 года человек, личность которого пока не установлена, разместил в сети объявление о проведении в одном из баров мероприятия с возрастным ограничением «16+» в период с 19:00 до 22:00 (то есть для лиц, не достигших 18-ти лет), после чего приобрел алкоголь, а также реализовал его неограниченному кругу несовершеннолетних. Теперь 17 баров, чьи помещения принадлежат одной коммерческой структуре и сдаются в аренду под заведения, признаны вещественным доказательствами по уголовному делу. Сейчас действия органов направлены на выяснение всех обстоятельств и установление причастных к преступлению лиц. Следователи считают, что вовлечение подростков в распитие алкоголя происходило систематически. 

В Малом Гостином дворе (по Ломоносова) работает продуктовый магазин с френч-догами и кофе рядом с опечатанным баром

Корреспондент редакция «Собака.ru» вышла в 22:30 из подземного перехода на Садовую, от которой маршрут строился до Ломоносова, Перинной линии, Думской, и далее — Невский проспект. Похоже, скандальные улицы последний раз выглядели так же, как и в пятницу, 31 марта, вечером в дни самых жестких локдаунов времен пандемии (хотя, конечно, диссидентство самых наглых баров этих улиц никто не отменял).

По анфиладе, что находится на стороне Садовой, прогуливаются росгвардейцы в полном обмундировании, но это скорее из-за остаточной протестной репутации Гостиного двора. На главном пятачке, там где Думская впадает в Ломоносова, дежурит полиция — прямо в эпицентре несвойственных здешним местам спокойствия и тишины — и присматривает, чтобы ни в одно из закрытых мест никто не проник. 

Из работающих же проектов (Nebar, El Chapo, Escobar) иногда выплывают небольшие компании покурить и обсудить «как было раньше» — вспоминали и пионеров вроде культового бара «Дача» из заповедных нулевых, и перестрелки, популярные в 10-х, и новейшее время (от самоизоляции до событий этой недели). 

Пустынный коридор Малого Гостиного двора

Опечатанные бары улицы Ломоносова

«Многие "гадюшники" закрылись, мне сейчас очень нравится! Конечно, еще есть пьяные гопники, но нам встретилась буквально парочка индивидов. С одной стороны, странно это наблюдать, когда помнишь многолетнюю историю этих улиц. Еще в году 15-м работал старинный бар «Дача» — его держала немка, там всегда можно было познакомиться с классными творческими иностранцами, а снаружи можно было свободно прокатиться на самокате даже в субботу вечером без угрозы здоровью», — рассказывает направляющаяся в бар Apotheke девушка. 

Пусть даже пустынные коридоры Малого Гостиного двора сейчас больше походят на заброшку в периферийных районах Петербурга, все равно, чем ближе оказываешься к Невскому проспекту, тем больше спокойствия и ощущения безопасности чувствуется. Скорее всего этот синдром с нами надолго, если не навсегда. 

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