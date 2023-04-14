Дубайский El Copitas и Birch: как петербургские рестораторы открывают заведения за границей

«Открыть бар в Грузии было моей мечтой еще до карантина, когда я приезжал сюда как турист. Тут приятные условия для бизнеса: не нужна лицензия и куча согласований, только банковский счет и помещение. Предпринимателям выдают три года каникул, когда тебя особо никто не проверяет.

Если бюрократии почти никакой, то все остальное дается сложнее. Мы в России привыкли, что у нас есть поставщики хозтоваров, посуды, алкоголя, продуктов. Все централизованно — ты выбираешь, тебе привозят. Здесь же надо реально искать и с большим трудом каждую чашечку. У местных, конечно, есть аналог "Авито", но он вообще не работает. В Грузии все делается через рукопожатие. Надо знакомиться, спрашивать, узнавать.», — делится с редакцией Александр.