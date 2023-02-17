Как юрист занялся ювелирным бизнесом — и теперь открывает флагман Feliksov Diamonds в Москве.

Выпускник юрфака СПбГУ Феликсов ни дня не проработал по специальности. Но чтобы построить крупнейшую в России сеть магазинов демократичных ювелирных украшений «585*Золотой» и заработать миллиардное состояние, навыки законника пригодились: «На юридическом в тебя будто загружают программу, благодаря которой ты начинаешь видеть любые ситуации глобально и локально. Ты и сканер, и скальпель! Конечно, жаль, что я не получил экономическое образование, мне близко это пересечение гуманитарных и точных наук. Но жизнь, наверное, все-таки выдала мне пару дипломов о среднем и высшем!» Отец Алексея тоже подготовил сына к ювелирному бизнесу — в 1980-е Феликсов-старший занимался антиквариатом, а сейчас развивает семейную художественную мастерскую православных украшений «Вырица», где готовят к открытию развивающий центр для детей. Ну а когда к вопросу подключилась жена Алина, бриллиантовый пазл сложился — и появился Feliksov Diamonds.

«Заработать деньги можно только на массовом продукте» — так ты заявил нашей редакции во времена первого локдауна. И вот мы стоим посреди россыпи бриллиантов и ­изумрудов Feliksov Diamonds. Не хочешь рассказать, что произошло?

Алексей: Economy, just economy! Представь, что твои бизнесы — это самолет, в котором есть места эконом и бизнес. Полет нормальный — а значит, время расширять аудиторию! Что ж, ты добавляешь в твой джет салон для пассажиров первого класса! И вот уже все вместе они летят на скорости 1 000 километров в час, дышат одним воздухом, правда, пьют разное игристое и ходят в разные туалеты.

Метафора уровня Адама Смита! А как было на самом деле?

Алексей: На самом деле все произошло по любви! У бренда «585*Золотой» сформировалась внушительная база клиентов, их запросы росли, и мы запустили люксовую линию 585*Diamonds. Но этим их аппетиты не удовлетворились: стало понятно, что пора выходить в зону премиальной ювелирки. А для этого нужен уже совершенно другой, новый бренд. Так было принято решение, что проект Feliksov Diamonds, который прежде был в тени и скорее существовал как ателье драгоценных камней для ближнего круга, надо развивать гораздо более серьезно и агрессивно. Да, Feliksov Diamonds — это по-прежнему семейная история, Алина отвечает за эстетику и маркетинг, я — за цифры и развитие. Но из ­нишевого проекта мы становимся полноценным брендом и стратегическим бизнесом.

Алина: При этом к Feliksov Diamonds можно по-прежнему прийти как в ателье — нас любят и ценят за то, что мы, как золотая рыбка, исполняем любые желания. Наш главный ювелир прямо сейчас на «закупках» в Таиланде и на Шри-Ланке — ищет редкие камни, чтобы реализовать запрос клиента, который каждый год заказывает у нас феерические украшения.