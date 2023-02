То есть вы еще и консьерж-сервис бриллиантов?

Алина: И драгоценных камней повышенной каратности — недавно очень удачно нашли идеальные семикаратные сапфиры для колье на день рождения. Кроме суперкаратной классики, мы делаем и авангард, и фантазийные украшения в духе high jewellery. Так что если вам не в чем выйти на красную дорожку открытия дубайского отеля, чтобы ни в чем не уступить Бейонсе, — это к Feliksov Diamonds!

Как далеко заходят фантазии клиентов Feliksov Diamonds?

Алина: Чем дальше, тем лучше! Одна из первых клиенток нашего ателье Анна попросила выполнить кольцо с рубином в шесть карат — дизайн должен был напоминать перстень Хюррем Султан из сериала «Великолепный век». Молодой человек заказал помолвочные, а затем обручальные кольца с образами феи и русалки. В каждом — россыпь рубинов, бриллиантов, сапфиров: волшебно! Ну и конечно, не обошлось без My Heart Will Go On. Для нашей особой клиентки мы сделали свою версию колье из «Титаника»: танзанит в 10,5 карат огранки «сердце» в окружении бейби-танзанитов и нитей белого золота.

Даже удивительно, что у вас нет флагмана где‑нибудь в районе Патриарших!

Алексей: Нет, но будет: 2023 год для нас — год Москвы, мы откроем представительство Feliksov Diamonds в столице.

Алина: Наши клиенты-москвичи часто говорят, что по соотношению «цена — качество» мы — лучшие. Мы даем пожизненную гарантию на наши украшения и бесплатно их «обслуживаем» — это тоже плюс в карму. Так что, можно сказать, мы открываемся в Москве по ­многочисленным заявкам.