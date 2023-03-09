Закрылся ресторан Eclipse — первый файндайнинг в Курортном районе поселка Репино

Напомним, заведение у Финского залива строили целых два года, а оформлять интерьер позвали московских дизайнеров сестер Сундуковых (тотальный шик с круглым камином, отделанной золотом кухней и мебелью ручной работы из вяза). За кухню отвечал Сергей Фокин — сверхкреативный шефа и создатель гастробара Four Hands — первого по-настоящему модного заведения в спальном районе. В Eclipse он экспериментировал с локальными продуктами и работал с фермерскими хозяйствами (от алтайского меда до фуа-гра из Ленинградской области), собирая лесные травы, грибы, ягоды и даже муравьев.

Теперь Сергей заведует проектом на Бали, су-шеф Павел Кипа — кухней нового Chamber на юге города (в ЖК «Легенда Героев»), а совладелец Артем Гудченко открыл ресторан в Дубае и активно промоутирует свое второе детище в Петербурге — грузинский Askaneli (Приморское ш., 364; Итальянская ул., 2).