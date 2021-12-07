«Мы купим все на Рубинштейна!» Первое интервью Дмитрия Куценко — он стоит за переменами на главной ресторанной улице Петербурга, которую все чаще сравнивают с Думской

Откуда вы?

6 лет назад я приехал учиться в Петербург из Сургута. Сначала поступил в Горный институт, а потом пошел в университет ИТМО на ту же специальность инженера-технолога. Во время учебы я и мой друг Николай – второй учредитель Bar Group – открыли бар «Перестройка» на пересечении Рубинштейна и Щербакова переулка. С этого все и началось. Сперва мы сами работали и промоутерами и барменами, в гости приходили наши друзья, а потом у нас стал тусоваться весь универ.

Я правильно понимаю, что у вас был инвестор? Или вы взяли кредит на открытие заведения?

Нет, вы неправильно понимаете. Я всегда умел зарабатывать деньги, делал это с раннего возраста, собственно как и Николай Павлович. У меня были свои точки по городу, как я их называл, кальянный аутсорс. Вот есть бар, я прихожу туда и говорю: «С меня сотрудники, обучение, вся закупка, дайте мне квадратный метр и я вам поставлю кальяны».

А вы – большой любитель кальянов, да?

Сам по себе – да! Я любитель кальянов. И спорта. Это 100% хорошее сочетание. А вот алкоголь я не пью вообще.