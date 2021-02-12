Увидеть Петербург и влюбиться: 8 ресторанов с самым романтическим видом

Il Lago dei Cigni

Только посмотрите какой вид! В этом году зима в Петербурге щедра на роскошные явления: замершие от мороза деревья в солнце и снегу или недавний «туман парения». Не мерзнем и наблюдаем за всем этим из окон итальянского файн-дайнинга (вы знали, что название ресторана переводится как «Лебяжье озеро»?).