Увидеть Петербург и влюбиться: 8 ресторанов с самым романтическим видом

По слухам, самые частые ресторанные запросы в поисковиках — про высоту, вид и панораму. «Собака.ru» решила удовлетворить их и опубликовать список заведений с самым захватывающим видом на Петербург.
R14
Видовой ресторан Арама Мнацаканова, расположенный на последнем этаже торгового центра River House, предлагает неаполитанскую пиццу из дровяной печи на живом огне (берем с мортаделлой и фисташками или с бурратой и вялеными томатами), римскую пасту с бычьими хвостами (вариации без глютена тоже есть). Панорамные окна дают возможность рассмотреть телебашню от и до, Большую Невку с Аптекарской набережной и Кантемировским мостом.
|ул. Академика Павлова, д.5
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«Небо и вино»
Винный бар на крыше особняка общества немецких ремесленников «Пальма», построенного в 1886 году — фотоспот года. Зимой здесь появились небольшие изолированные стеклянные домики, с которых открывается панорамный вид на Исаакиевский собор. Подают тапасы, пиццу и завтраки до 16 часов. Внушительный выбор вина под любой случай тоже имеется.
|пер. Пирогова, 18
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Фото: инстаграм @alex_safonov
Il Lago dei Cigni
Только посмотрите какой вид! В этом году зима в Петербурге щедра на роскошные явления: замершие от мороза деревья в солнце и снегу или недавний «туман парения». Не мерзнем и наблюдаем за всем этим из окон итальянского файн-дайнинга (вы знали, что название ресторана переводится как «Лебяжье озеро»?).
|Крестовский пр., 21
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F11
Концепция дебютного проекта московского предпринимателя Ованеса Погосяна (Sigma, бар Belka, ресторан Argo, закрытый клуб Chateau de Fantomas) строится вокруг картины «Фантомас подписывает мирный договор». Заведение расположилось на 18 этаже гостиницы «Азимут», как и полагает, здесь окна в пол по периметру бара с чарующим видом на город.
|пр. Лермонтовский, 43/1
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La Vue
Открыточный и очень эффектный вид на Петербург вид из панорамных окон ресторана, расположенного на крыше отеля «Санкт-Петербург», — акватория Невы, Эрмитаж, крейсер «Аврора» и Спас на Крови с высоты 60 метров. К панораме прилагается добротная подборка вин, 7 залов (есть даже гостиная и всесезонная терраса).
|Пироговская наб., 5/2
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«Вино & Вода»
Терраса ресторана на крыше бутик-отеля Indigo холодной зимой работает в формате «подняться в пуховике с глинтвейном в руках». Зато полная концентрация на куполах петербургских соборов, шпиле Петропавловской крепости и историческом центре города обеспечена.
|ул. Чайковского, 17
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«Речной»
Мы уже рассказывали о том, как меняется «Летучий Голландец»: первое заведение будущего комплекса — рыбный ресторан «Речной», расположившийся сразу на двух палубах корабля. Оттуда видно самые туристические точки: Биржевой мост, Ростральные колонны, Эрмитаж и Дворцовую площадь, акваторию Невы и Стрелку Васильевского острова. Садитесь ближе к окнам, не пожалеете!
|Мытнинская наб., 6
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«Парк Джузеппе»
Италия расположилась в двухэтажном флигеле в Михайловском саду с застекленной верандой с видом на набережную Мойки. Сюда идем за несложной домашней итальянской кухней и хлебом из открытой дровяной печи. На втором этаже зал со стеклянным скошенным потолком, через который видно заснеженные деревья.
|наб. канала Грибоедова, 2В
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