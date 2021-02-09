Как завещал Александр Сергеевич, «мороз и солнце — день чудесный». Сегодня в Петербурге снежно, морозно и солнечно, что активно документируют петербуржцы в своих профилях в Instagram. Собрали подборку фотографий — не дремлите и посмотрите прямо сейчас!
Напомним, на европейскую часть России, а также Западную Сибирь надвигается пятидневное экстремальное понижение температур. Гидрометцентр предупреждает об «опасном явлении природы» и готовится к нему — вместе со всеми.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.