Как завещал Александр Сергеевич, «мороз и солнце — день чудесный». Сегодня в Петербурге снежно, морозно и солнечно, что активно документируют петербуржцы в своих профилях в Instagram. Собрали подборку фотографий — не дремлите и посмотрите прямо сейчас!