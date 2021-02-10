Фото дня: теплая вода в устье Невы парит при морозе 💨

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, туманная Нева сегодня утром стала следствием редкого природного явления. «Туман парения. Теплая вода в устье Невы парит при морозе. И он настолько сильный, что выносит на город. Это очень редко бывает», — приводит «Фонтанка» его слова.

Минувшая ночь стала рекордсменом по холоду. По данным ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, впервые с начала зимы температура воздуха в Петербурге в ночное время опустилась до отметки в -21,2 градуса. До этого минимум принадлежал 5 февраля — 19,5 градуса со знаком «минус».