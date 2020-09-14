Ованес Погосян: «Я знал, что картина станет жемчужиной одного из моих будущих пространств, места, где можно будет преломить кусок хлеба, выпить вина и о чем-то договориться»

F11 SKY BAR & RESTAURANT — это ваш первый проект в Петербурге? Почему решили его открыть именно в Северной столице? Почему выбрали эту площадку в отеле?

Да, это мой первый проект в этом прекрасном городе, и он бы вряд ли случился, если бы не совокупность обстоятельств. Мне выдался уникальный шанс, и я не мог им не воспользоваться. Я очень люблю этот город, вдохновляюсь им... и редко упускаю уникальные возможности.

На тот момент это была лучшая площадка с лучшим видом на город, которая была мне доступна. Всему свое время и место.

Расскажите о концепции ресторана. Чем он будет кардинально отличаться от прошлого бара на этом месте и от других городских заведений в целом?

Это не просто видовой бар и ресторан, я бы назвал это местом силы людей с хорошим вкусом, с желанием окунуться в параллельный мир, в котором любовь к городу, любовь к жизни в целом возведена в превосходную степень. Это арт-пространство. То, что я делаю, для меня скорее искусство, чем просто дело жизни. Я так вижу, и мне бы хотелось, чтобы другие имели возможность разделить со мной мое видение.