24 сентября на 18-м этаже гостиницы «Азимут» откроется F11 SKY BAR & RESTAURANT. Это петербургский дебют московского предпринимателя Ованеса Погосяна. Новое заведение будет иметь шикарный панорамный вид на весь город и необычную концепцию, построенную вокруг картины, на которой изображены 11 лидеров стран и… Фантомас. Это полотно — центр интерьера и главный мотив меню. В ожидании открытия поговорили с владельцем.
Ованес Погосян: «Я знал, что картина станет жемчужиной одного из моих будущих пространств, места, где можно будет преломить кусок хлеба, выпить вина и о чем-то договориться»
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Андрей Верещагин и Дмитрий Гаев-Орлов. «Фантомас подписывает мирный договор»
F11 SKY BAR & RESTAURANT — это ваш первый проект в Петербурге? Почему решили его открыть именно в Северной столице? Почему выбрали эту площадку в отеле?
Да, это мой первый проект в этом прекрасном городе, и он бы вряд ли случился, если бы не совокупность обстоятельств. Мне выдался уникальный шанс, и я не мог им не воспользоваться. Я очень люблю этот город, вдохновляюсь им... и редко упускаю уникальные возможности.
На тот момент это была лучшая площадка с лучшим видом на город, которая была мне доступна. Всему свое время и место.
Расскажите о концепции ресторана. Чем он будет кардинально отличаться от прошлого бара на этом месте и от других городских заведений в целом?
Это не просто видовой бар и ресторан, я бы назвал это местом силы людей с хорошим вкусом, с желанием окунуться в параллельный мир, в котором любовь к городу, любовь к жизни в целом возведена в превосходную степень. Это арт-пространство. То, что я делаю, для меня скорее искусство, чем просто дело жизни. Я так вижу, и мне бы хотелось, чтобы другие имели возможность разделить со мной мое видение.
Правильно ли, что название бара отсылает к картине «Фантомас подписывает мирный договор»? Расскажите поподробнее об этой картине и почему она появилась в вашем проекте?
Правильно или неправильно — это не те категории, которыми я привык мыслить, но название места действительно отсылает к этой картине. Сюжет полотна призывает лидеров и нации сплотиться и начать жить дружно. От этого будет гораздо больше толка. Я верю, что картина предвосхищает то, что будет происходить еще на наших глазах.
Картину написали два художника, Андрей Верещагин и Дмитрий Гаев-Орлов. Впервые мы с ними сотрудничали во время экспозиции их работ в моем закрытом клубе Chateau de Fantomas. Специально для выставки был написан портрет Фантомаса, который получился даже круче, чем оригинал. После этого я понял, что мне хочется, чтобы они создали для меня еще одну работу. Я придумал сюжет, картина была выполнена для меня на заказ и ждала своего часа. Я знал, что она станет жемчужиной одного из моих будущих пространств, места, где можно будет преломить кусок хлеба, выпить вина и о чем-то договориться. Ну или просто насладиться временем и местом.
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Из F11 SKY BAR & RESTAURANT открывается один из лучших видов на город
Стоит ли искать в картине какой-то скрытый смысл?
Скрытый смысл стоит искать во всем. Во-первых, это тренирует серое вещество, во-вторых, позволяет увидеть мир не таким, каким тебе его пытаются представить.
Является ли это отсылкой к вашему прошлому проекту в Москве — клубу Chateau de Fantomas?
Во всех моих новых проектах есть переосмысление предыдущих проектов и идей, которые были реализованы. Но это совершенно новый проект с новым посылом и новым стандартом качества.
Почему вы в принципе решили связать ресторан с современным искусством?
Потому что современное искусство, как и любое искусство — это то, что цепляет тебя эмоционально и является мостиком между разными мирами.
А у вас есть любимые жанры в изобразительном искусстве? Любимые художники?
У меня плохая память на имена. Безусловно, есть. Мне очень нравится кинематограф: один из важнейших визуальных жанров, влияющих на восприятие людей. Но кажется, это Ленин говорил? Похоже, я не оригинален.
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В конце августа в баре-ресторане прошли закрытые вечеринки #soundtest и #bartest
Расскажите, кто разрабатывает рецепты и отвечает за коктейли и блюда? Это петербургские шеф-повар и бартендер?
Шеф-повар проекта — Иван Игонькин, талантливый парень, настоящий самородок из Крыма, который, как мы верим, сможет занять достойное место среди лучших шеф-поваров нашей страны. За десертную карту отвечает Наталья Пак, которая придумала двенадцать авторских десертов, по одному на каждого из одиннадцати лидеров стран с полотна «Фантомас подписывает мирный договор» и двенадцатый — для Фантомаса.
За барную карту отвечает группа барменов под руководством Андрея Амелина, лучшего бармена Петербурга-2016 по версии ресторанной премии Собака.ru.
Ваша целевая аудитория — это кто?
Целевая аудитория — это те люди, которые хотят качественно провести свое время.
Прежде всего, это — жители Санкт-Петербурга, которые смогут взглянуть на родной город глазами людей, которые в него влюблены, и которым выпал шанс создать здесь новое интересное пространство.
Затем, конечно, это гости Северной столицы, которым я бы порекомендовал это место, потому что отсюда открывается уникальный вид, город видно, как на ладони. Первое высотное здание Санкт-Петербурга, 18-ый этаж, закатное солнце и крики чаек: все это создает невероятное восприятие города.
Будет ли введен дресс-код?
Безусловно, нам бы хотелось, чтобы в спортивной одежде люди все-таки занимались спортом. Днем ограничений нет, а вечером — smart casual и coctail.
Повлияла ли пандемия на открытие? Не считаете ли вы риском открываться в такое неустойчивое время?
Конечно, повлияла. Пандемия еще раз доказала, что мы все делаем правильно, и как для людей важно общение, возможность встречаться и вдохновляться. А времена всегда были и будут неустойчивыми, все зависит лишь от взгляда на эти времена.
Планируете ли вы открывать еще какие-то проекты в Петербурге?
Я в принципе ничего не планирую: мне кажется, это бесполезная затея. Если у меня появится другая прекрасная возможность, я ею обязательно воспользуюсь.
В Москве вы создавали нестандартные проекты. Новый проект в Петербурге — тоже совершенно не похож на обычный бар. Откуда вы черпаете идеи? Что или кто вас вдохновляет?
Стандартные проекты мне не интересны, для них достаточно функционеров, а я — художник. Любой мой проект нестандартный и отличается от предыдущих.
Меня вдохновляет сама жизнь, те великолепные природные явления, на которые мы не можем повлиять, высшая сила, которая показывает нам нашу бренность и наше несовершенство.
При этом огромное вдохновение я черпаю у людей, влюбленных в свое дело, которые круто и самозабвенно творят: это, безусловно, заводит.
Я вдохновляюсь детьми, той непосредственностью, с которой они воспринимают мир и все новое, что происходит вокруг.
Я вдохновляюсь путешествиями, они позволяют расширить границы мира человека, у которого есть к этому способности.
И, конечно, я вдохновляюсь снами. Потому что во снах мир — беспределен, безграничен, ничто не способно тебе помешать. Здесь — ты абсолютный творец.
F11 SKY BAR & RESTAURANT:
Отель «Азимут», 18 этаж
Лермонтовский проспект, 43/1
Тел. 8(812)711 1011
Instagram: @f11_skybar
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