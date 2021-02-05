Лобстеры, устрицы и панорамный бар: рассказываем про настоящее и будущее «Летучего Голландца»

«Летучий Голландец» на Мытнинской набережной – копия торгового судна 18 века. С его палуб видно главные козыри в руках Петербурга: Биржевой мост, Ростральные колонны, Эрмитаж и Дворцовую площадь, акваторию Невы и Стрелку Васильевского острова. Судьба корабля, кажется, предначертана для появления на его территории видового ресторана, но в 2021 году здесь расположится целый ресторанный комплекс: 4 заведения, банкетный зал, бар, смотровые площадки и панорамная детская комната.
Площадь «Летучего Голландца» — 3000 квадратных метра. Пока здесь функционирует только ресторан «Речной», и он самый масштабный: площадь залов 370 квадратных метров, 175 посадочных мест (плюс 90 на будущей летней террасе).
Идеологи проекта Равиль Шайхайдаров (экс-владелец Department 57) и Екатерина Поташова (Ginza Project) считают, что нужно удовлетворять любой запрос гостя. Поэтому шеф-повар Александр Стегэреску (Terrassa, МариVanna в Лондоне, «Едим руками») помимо эксклюзивного целого лобстера и других морских и речных обитателей (берем все гриль версии) включил в меню еще пиццу (из рисовой муки), пасту, бефстроганов, куриную печень и медовик.
Сейчас в меню около 100 позиций, но к весне оно увеличится в 2,5 раза. Аквариум, в котором плавают морские ежи из Баренцева и Белого морей, хасанская и императорская устрицы из Японского моря и залива Петра Великого, вонголе из Охотского и Японского морей и гребешок из Мурманска будет увеличен – жителей прибавится.
В «Речном» достойный выбор роллов: от классической калифорнии, ролла с гребешком и лососем или с угрем, крабом и копченым тофу до фирменного с лососем, сибасом, тунцом, креветкой и двумя видами икры. Тем, кто по любым причинам отказался от риса, есть ролл без него – с авокадо и тунцом. Весь хлеб делают сами и подают в корзине с муссом из тунца и сливочным маслом.
Кухня на корабле – королевская – 750 квадратных метра. Она будет обеспечивать автономную работу каждой команды каждого заведения. Все проекты на «Голландце» будут иметь свою отдельную концепцию, своего шеф-повара и дизайнеров.
Дизайн ресторана «Речной» разрабатывала команда студии Choice. Здесь минимализм, нейтральные цвета и синий, разные паттерны на стенах, экологичные материалы, живые растения и волнообразные формы повсюду.
Сейчас уже запущен банкетный зал с панорамной стеной, отдельным меню, своей гримеркой, и проводятся мероприятия: писатель, историк и просветитель Лев Лурье, к примеру, уже успел прочитать лекцию «Итоги года». Также функционирует большая закрытая детская комната (тоже с видом), с няней и сертифицированным оборудованием.
Ближайшие планы учредителей – открыть караоке, крытую контактную барную стойку перед понтоном, две небольшие смотровые площадки на самой верхней палубе и запустить еще два ресторана: The Most – авторская кухня с молекулярным акцентом и «1703» – проект русской, а именно петербургской кухни, в феномене которой будет разбираться целая бригада экспертов.
Когда-нибудь одновременно 750 человек смогут смотреть салют, пришвартовавшись к причалу на своих катерах (ну или прийти на корабль с набережной), потому что весь «Летучий Голландец» – это прежде всего про самый невероятный вид на любимый Петербург.
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