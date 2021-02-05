Лобстеры, устрицы и панорамный бар: рассказываем про настоящее и будущее «Летучего Голландца»

Площадь «Летучего Голландца» — 3000 квадратных метра. Пока здесь функционирует только ресторан «Речной», и он самый масштабный: площадь залов 370 квадратных метров, 175 посадочных мест (плюс 90 на будущей летней террасе).

Идеологи проекта Равиль Шайхайдаров (экс-владелец Department 57) и Екатерина Поташова (Ginza Project) считают, что нужно удовлетворять любой запрос гостя. Поэтому шеф-повар Александр Стегэреску (Terrassa, МариVanna в Лондоне, «Едим руками») помимо эксклюзивного целого лобстера и других морских и речных обитателей (берем все гриль версии) включил в меню еще пиццу (из рисовой муки), пасту, бефстроганов, куриную печень и медовик.

Сейчас в меню около 100 позиций, но к весне оно увеличится в 2,5 раза. Аквариум, в котором плавают морские ежи из Баренцева и Белого морей, хасанская и императорская устрицы из Японского моря и залива Петра Великого, вонголе из Охотского и Японского морей и гребешок из Мурманска будет увеличен – жителей прибавится.

В «Речном» достойный выбор роллов: от классической калифорнии, ролла с гребешком и лососем или с угрем, крабом и копченым тофу до фирменного с лососем, сибасом, тунцом, креветкой и двумя видами икры. Тем, кто по любым причинам отказался от риса, есть ролл без него – с авокадо и тунцом. Весь хлеб делают сами и подают в корзине с муссом из тунца и сливочным маслом.