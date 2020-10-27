Хурма, фейхоа и инжир: необычные блюда и напитки с сезонными продуктами в ресторанах Петербурга

Крем-чизкейк с хурмой и черным лаймом

Компетенция ресторана Meal – ферментация и локальные сезонные продукты. Шеф-повар Павел Демин сохраняет идею и в десертах. Крем-чизкейк с хурмой и черным лаймом готовится без малого 3 месяца. Из мякоти целой тыквы делают карамель, а лаймы оставляют отдыхать при температуре 60 градусов на 90 дней. Крем делают из молодого творожного сыра, свежую хурму поливают тыквенной карамелью и сверху посыпают миксом из крошки печенья сабле и протертых черных лаймов. Интересно, что вкус лайма преобразовывается в оттенки специй: шалфея, тархуна или бадьяна.