Крем-чизкейк с хурмой, карпаччо из инжира и джин на фейхоа и шалфее с хризантемовой содовой — шефы ресторанов Петербурга с успехом экспериментируют с сезонными продуктами.
Хурма, фейхоа и инжир: необычные блюда и напитки с сезонными продуктами в ресторанах Петербурга
Карпаччо из инжира
Акцент кухня Animals делает на сезонные и натуральные продукты. Мы горячо советуем карпаччо из инжира с кнелей из домашнего шевра (сыр из козьего молока), дополненного фисташками. Заправляют блюдо эмульсией из оливкового масла, сока лайма, меда и украшают гелем из ревеня.
|Animals
Адрес: ул. Некрасова, 60
Террин из утки и куриной печени с инжиром
В Футуре готовят целый ужин из сезонных продуктов. В вечернем меню бистро выбирайте нежный крем из тыквы с облепихой в качестве намазки на хлеб. А к бокалу вина советуем террин из куриной печени и утки, который отличается сухофруктами, коньяком, фундуком и фисташками, а подается с луковым мармеладом и свежим инжиром.
|ФУТУРА
Адрес: наб. реки Карповки, 5/36
Сезонный салат с лангустинами и жареным инжиром
В сезонном меню бара Arka вы точно не потеряетесь: 4 позиции, среди которых суп из цукини, по текстуре напоминающий бархат и жареные гребешки со сливой и картофельным том-ямом. Но по нашему мнению самая смелая сезонность заключается в салате. Здесь лангустины вместе с брынзой и жареным инжиром прячутся под аргентинским соусом чимичурри.
|ARKA
Адрес: Б. Конюшенная ул., 27
Крем-чизкейк с хурмой и черным лаймом
Компетенция ресторана Meal – ферментация и локальные сезонные продукты. Шеф-повар Павел Демин сохраняет идею и в десертах. Крем-чизкейк с хурмой и черным лаймом готовится без малого 3 месяца. Из мякоти целой тыквы делают карамель, а лаймы оставляют отдыхать при температуре 60 градусов на 90 дней. Крем делают из молодого творожного сыра, свежую хурму поливают тыквенной карамелью и сверху посыпают миксом из крошки печенья сабле и протертых черных лаймов. Интересно, что вкус лайма преобразовывается в оттенки специй: шалфея, тархуна или бадьяна.
|Meal
Адрес: Литейный пр., 17-19
Утиная грудка с хурмой, клариус с фейхоа, панна котта с облепихой
Традиционная для ресторана Commons кухня малых хозяйств складывается из сезонных продуктов. Хурму подают с утиной грудкой, брюквой и тыквенной карамелью. Утку, кстати, Антон Абрезов закупает у фермерского хозяйства в деревне Корча Ленобласти. Слайсы свежей фейхоа в Commons украшают филе клариуса с соусом из беломорских мидий. А из сезонной облепихи здесь готовят гель, который украшает панну котта из гречи.
|Commons
Адрес: наб. канала Грибоедова, 39
Паштет из цыпленка с инжиром
Гастроли на улице Пестеля поддерживают сезонное лобби инжиром. Здесь решили, что идеальная пара плоду – цыпленок. Помимо гриль интерпретации, шеф Андрей Костарев делает паштет из цыпленка и варенье из инжира, соединяет получившееся и подает с цельнозерновым хлебом.
|Gastroli
Адрес: ул. Пестеля, 7
«Made in dance»
В «Полторы Комнаты» сейчас держат курс на минимизацию добавленного сахара в привычных проявлениях. Идея почти революционная – вернуть хайболам историческую простоту: крепкая алкогольная составляющая и содовая. Коктейль «Made in dance» как раз из таких, в составе джин на фейхоа и шалфее и хризантемовая содовая. Гарнир к коктейлю особенно нежный – папад с домашней рикоттой и эстрагоновым маслом.
|«Полторы Комнаты»
Адрес: ул. Маяковского, 34
Пицца с инжиром
Cococo Bistro заявляют, что готовят комфортную еду и всегда из фермерских и сезонных продуктов. Заявление подтверждают опытным путем — через пиццу. Сливочная страчателла, руккола, инжир и свиной рулет, который команда бистро готовит в своем специальном мясном шкафу для копчения и вяления.
|COCOCO Bistro
Адрес: наб. Адмиралтейского канала, 2
Spicy Iori
Ресторан азиатской кухни от Глена Баллиса в Ковенском переулке каждый месяц предлагает новые позиции в меню. В октябре барная карта пополнилась пряным и крепким коктейлем, конечно, с азиатским акцентом. В основе шотландский и островной виски, манго, имбирь и облепиховое варенье.
|Nama
Адрес: Ковенский пер., 5
Карпаччо из инжира
Еще одна версия инжирного карпаччо найдена в Saviv. В израильском бистро карпаччо подают лучшим из незамысловатых способов — очень тонкие слайсы инжира поливают доброй порцией оливкового масла и посыпают итальянским сыром грана падано. Восторг!
|Saviv
Адрес: Б. Конюшенная ул., 9
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