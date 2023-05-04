Ресторан Osteria Alma: новый демократичный проект Дмитрия Блинова и italy&co в «Невской Ратуше»

Дмитрий Блинов (Duoband), Михаил Соколов и Тимур Дмитриев, создавшие империю italy&co, вместо своего сифуд-ресторана Ante Seafood & Bar в «Невской Ратуше» открыли остерию Alma (Дегтярный переулок, 11А). Теперь это повседневное демократичное заведение с итальянской пастой и большими порциями.
В 2021-м прогремела коллаборация: ресторан Ante Seafood & Bar с морепродуктами от шеф-повара и ресторатора Дмитрия Блинова (Duoband), Михаила Соколова и Тимура Дмитриева из italy&co (посмотрите на их новые Joli и Giusto). Спустя время стало понятно, что вечерний проект с самостоятельным нарядным баром (вдохновлялись фильмом «Казино» Мартина Скорсезе) — не то, что нужно деловому кварталу «Невская Ратуша», наполненному чиновниками и офисниками. Поэтому в преддверии этих майских праздников команды переоткрылись с новой концепцией — итальянская остерия с нетрадиционными вариациями классики, демократичными ценами и снова ретро-эстетикой, но уже в более народной форме.
Нужно сказать, Петербург снова накрыла волна Италии (всю первую половину 2023-го): кафе с обращением к традициям страны пиццы и пасты открывают не только «новички», но и глыбы вроде Аркадия Новикова («Сыроварня» в «Галерее»), Антонио Фреза, который строит ресторан во флигеле фудмолла VOKZAL 1853, или Марка Лапина, перезапустившего свой Mercado — вместо испанских мотивов, там теперь итальянские.
В Osteria Alma заметно упростили интерьер. Первое облегчение у центральной барной стойки: над ней больше не свисает алая кисея, вместо нее — вьющийся плющ. Один стол, встречающий нас почти у входа, отдали под демонстрацию дижестивов и свежих цветов, на стенах тоже появились растительные орнаменты, и стало как-то спокойнее и «ежедневнее».
Пусть это и итальянская остерия, пиццы здесь не ищите. Сохранились некоторые самые хитовые блюда прежнего Ante. Например, рапаны с белыми грибами, нисуаз с крабом, брускетта, некоторые их знаковые коктейли (да, тот что в бокале-птичке и с маракуйей, для которой приносят ложку, даже стали дешевле).
Есть 11 видов пасты: от спагетти карбонара с копченой уткой до мафальдине с рагу из ягненка. Большая порция ризотто с шафраном дополняется еще мозговой косточкой сверху, а на филе миньон (Филетто алла Россини) костный мозг укладывается в виде котлеты. Если пришли с компанией, берите блюда в стол: карпаччо из говядины с пармезановым соусом, карпаччо из сочных, мясистых и сладких томатов (стоит дороже, чем мясное), пирог с сыром таледжио и белыми грибами, увесистую голяшку ягненка с картофелем и сморчками.
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