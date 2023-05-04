Ресторан Osteria Alma: новый демократичный проект Дмитрия Блинова и italy&co в «Невской Ратуше»

В 2021-м прогремела коллаборация: ресторан Ante Seafood & Bar с морепродуктами от шеф-повара и ресторатора Дмитрия Блинова (Duoband), Михаила Соколова и Тимура Дмитриева из italy&co (посмотрите на их новые Joli и Giusto). Спустя время стало понятно, что вечерний проект с самостоятельным нарядным баром (вдохновлялись фильмом «Казино» Мартина Скорсезе) — не то, что нужно деловому кварталу «Невская Ратуша», наполненному чиновниками и офисниками. Поэтому в преддверии этих майских праздников команды переоткрылись с новой концепцией — итальянская остерия с нетрадиционными вариациями классики, демократичными ценами и снова ретро-эстетикой, но уже в более народной форме.

Нужно сказать, Петербург снова накрыла волна Италии (всю первую половину 2023-го): кафе с обращением к традициям страны пиццы и пасты открывают не только «новички», но и глыбы вроде Аркадия Новикова («Сыроварня» в «Галерее»), Антонио Фреза, который строит ресторан во флигеле фудмолла VOKZAL 1853, или Марка Лапина, перезапустившего свой Mercado — вместо испанских мотивов, там теперь итальянские.