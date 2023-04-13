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Итальянское бистро Giusto на Петроградской от команды italy.co: два этажа, панорамные окна и образцовая паста

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Большое итальянское бистро Giusto от ресторанной команды italy&co. закрепило за улицей Добролюбова и близлежащей Мытнинской набережной статус новоиспеченного гастрокластера. Рецепт дольче вита теперь максимально прост: кантабрийские анчоусы, домашняя паста тальятелле с гуанчале, тирамису тартуффато за столиком у панорамного окна. 

Пространство по смыслу разделено на две части. На первом уровне гостей встречает витрина с выпечкой и десертами от соседей по острову — кондитерской Kruch, и небольшие столики у панорамных окон, выходящих на улицу Добролюбова. А на втором — эклектичные бар и ресторан, собравшие все лучшее сразу: стулья из венской классики, уместную роспись стен разнообразной флорой и фауной, напольную плитку и бархат итальянских 70-х. За счет этой этажности, всепроникающего дневного света и зеленым растениям формируется ощущение «воздушности» пространства, в котором хочется задержаться. 

Боссы команды italy&co. Михаил Соколов и Тимур Дмитриев давно передали нам через гастрономию все свои знания об Италии. Все началось еще 12 лет назад в их первом ресторане Italy, продолжилось светским Goose Goose и Salone pasta&bar на Фонтанке, куда мы ходим медитировать, наблюдая за женщинами, своими руками формирующими кавателли и тортелли прямо в зале. Чтобы дифференцировать эти итальянские впечатления, в новом Giusto решили постоянно обновлять меню в коллаборациях с локальными производителями и приглашенными шефами Петербурга и Москвы. 

В основе меню — понятные пицца, паста и ризотто, приготовленные шефом Игорем Михайловым, прошедший школу родной ресторанной группы. На брускетты он одновременно укладывает парму и крем из тунца, закрывая потребности в Surf&Turf, делает печень цыпленка по-венециански, а лосось украшает соусом бернэ на основе толченого перца и лука.

Раздел домашней пасты обойти мимо — почти противозаконно. 9 разных форм одинаково радуют своим содержанием: то тальолини с разностилевым миксом качо-э-пепе и тартара, то тальятелле с нажористым рагу по-болонски. 

Гастрономическая программа ресторана расписана на месяцы вперед бранчами и гастролями (обещают вписывать элементы греческой и турецкой кухонь!) — рандеву уже можно планировать.

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