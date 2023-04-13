Итальянское бистро Giusto на Петроградской от команды italy.co: два этажа, панорамные окна и образцовая паста

В основе меню — понятные пицца, паста и ризотто, приготовленные шефом Игорем Михайловым, прошедший школу родной ресторанной группы. На брускетты он одновременно укладывает парму и крем из тунца, закрывая потребности в Surf&Turf, делает печень цыпленка по-венециански, а лосось украшает соусом бернэ на основе толченого перца и лука.

Раздел домашней пасты обойти мимо — почти противозаконно. 9 разных форм одинаково радуют своим содержанием: то тальолини с разностилевым миксом качо-э-пепе и тартара, то тальятелле с нажористым рагу по-болонски.

Гастрономическая программа ресторана расписана на месяцы вперед бранчами и гастролями (обещают вписывать элементы греческой и турецкой кухонь!) — рандеву уже можно планировать.