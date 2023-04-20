Бистро Joli в застекленном атриуме особняка Мясникова: кухня Глена Баллиса, цветочная лавка и нео-сосиски в тесте

В застекленном атриуме особняка Мясникова открылось гранд-бистро Joli от гастрономического трио Михаила Соколова, Тимура Дмитриева и талантливого шефа Глена Баллиса (Avocado Queen, Lucky Izakaya Bar), чей профессиональный камбэк в Петербург мы все очень долго ждали!
Приписка Grand Bistrot в названии заведения снимает неуместную ответственность вечернего ресторана. Проект создан и для завтрака сосиской в тесте (местная достопримечательность!), и для красивого ужина по важному случаю, и для легкомысленного бранча. Естественный свет, а иногда и подаренное по обычаю хмурым небом солнце, которое заполняет пространство через стекло, задают здесь главный вектор повествования. Дизайном интерьера занималась Евгения Ужегова (Juan Cantina Espanola, московские Eva, Insider). Бистро украшают не только собственные высоченные потолки в 7 метров, но и люстры, сделанные на заказ у локальных мастеров, светлое панно от художницы Миланы Халиловой и самая открытая кухня (совсем без ограждения).
Когда вы войдете в Joli, первым, что увидите будут цветочная лавка с сезонными композициями от Loveandaflowers и небольшая, но самобытная пекарня с круассанами, ватрушками и кишами. Тут задуманы завтраки с 9 утра под чашку кофе от локальных обжарщиков «Больше Кофе».
Концепт шефом выступил Глен Баллис — успешный ресторатор, который начинал карьеру в Австралии, долго работал в Азии, затем переместился в Лондон, а потом в Москву (и пришел на место Айзека Корреа при запуске Kyznyahouse в Петербурге). В здешнем меню не прослеживается определенная направленность, наоборот, кухня получилась в каком-то роде интернациональной, подкрепленной личным опытом путешествий Глена. Есть и греческий салат, и парижский вишисуаз, и итальянская домашняя паста, и нажористый бургер.
Берите фирменную лепешку фугас из печи, фермерскую перепелку с идеальной ровной и хрустящей корочкой на подушке из зеленой гречи, пасту с рагу из кролика и пармеджано реджано с правильным балансом белков и углеводов, тартар из говядины с картофелем пай, если нравятся классика, но хорошо приукрашенные соусом. Стейк стриплойн тут подают с маслом Café de Paris – рецепт из 40 ингредиентов с преобладанием карри в аромате.
Сомелье Анастасия Максимова, блистающая в Juan буквально за стенкой, в винную карту определила около 250 этикеток преимущественно из Франции, Италии, Германии и России. За коктейли отвечает Игорь Лобурцев, который определяет в основу почти каждого напитка французский алкоголь (если игристое, то как минимум креман, а если шампань-коктейль, то с лучшим коньяком!), а в барной карте не последнее место отдает кальвадосу и анисовому пастису из Марселя.
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