Бистро Joli в застекленном атриуме особняка Мясникова: кухня Глена Баллиса, цветочная лавка и нео-сосиски в тесте

Приписка Grand Bistrot в названии заведения снимает неуместную ответственность вечернего ресторана. Проект создан и для завтрака сосиской в тесте (местная достопримечательность!), и для красивого ужина по важному случаю, и для легкомысленного бранча. Естественный свет, а иногда и подаренное по обычаю хмурым небом солнце, которое заполняет пространство через стекло, задают здесь главный вектор повествования. Дизайном интерьера занималась Евгения Ужегова (Juan Cantina Espanola, московские Eva, Insider). Бистро украшают не только собственные высоченные потолки в 7 метров, но и люстры, сделанные на заказ у локальных мастеров, светлое панно от художницы Миланы Халиловой и самая открытая кухня (совсем без ограждения).

Когда вы войдете в Joli, первым, что увидите будут цветочная лавка с сезонными композициями от Loveandaflowers и небольшая, но самобытная пекарня с круассанами, ватрушками и кишами. Тут задуманы завтраки с 9 утра под чашку кофе от локальных обжарщиков «Больше Кофе».