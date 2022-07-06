8 ресторанных открытий июня

Bistrot Le Moujik

Рядом с Морским портом на Васильевском острове появилось второе французское бистро Le Moujik. В первое — на Фонтанке — с 2018 года и до сих пор фуди Петербурга стекаются на неспешные бранчи по выходным. Завтраки с круассанами с 8 до 18 и основное меню с луковым супом, нисуазом и улитками по-бургундски остались такими же.