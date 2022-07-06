8 ресторанных открытий июня

Пицца от «Кузни», окошко с домашней пастой, новые кофе и настойки на Петроградской. Рассказываем о ресторанных открытиях в Петербурге!
Merula Terra
Напротив Марсова поля в полуподвальном помещении культового «Привала комедиантов» в доме Адамани открылся винный ресторан от виноторговцев «Рафаелов и Ко». Шеф Никита Сечин впервые разработал меню на ближневосточный лад: кебабы, намазки, лепешки, блюда на открытом огне, булгур и птитим.
|Марсово поле, 7
«Место»
Пару месяцев назад ресторатор Катя Бокучава свою кофейню Saint-Espresso превратила в рюмочную «Место», поставив на настойки и шоты вместо капучино. Не прогадала! Вся Петроградская теперь ходит за шалфеевой ананасовкой и ежевичным тархуном от панка-бартендера Вани Гринько, заведующего баром «Грани» на Некрасова. Меню кухни — тоже концептуальное, готовят 9 видов бутербродов на бородинском хлебе, яйцо под майонезом и сосиски с зеленым горошком.
|ул. Куйбышева, 10
Juan
В закрытом дворе особняка Мясникова появился еще один ресторан от команды «Ателье» и Salone. Длинная изломанная стойка, мрамор, изразцовая плитка, диваны, спрятанные в зеленых нишах, открытый огонь. Кухня «Хуана» получилась в духе испанской кантины, но более взрослой, с разнообразными пинчос, тако, гуакамоле и мясом на хоспере. Битые оливки пробовать обязательно!
|Восстания, 45
Bistrot Le Moujik
Рядом с Морским портом на Васильевском острове появилось второе французское бистро Le Moujik. В первое — на Фонтанке — с 2018 года и до сих пор фуди Петербурга стекаются на неспешные бранчи по выходным. Завтраки с круассанами с 8 до 18 и основное меню с луковым супом, нисуазом и улитками по-бургундски остались такими же.
|наб. Морская 15А
Lucia
Там где раньше выдавали фильтр и какао «Люди Кофе» на Некрасова теперь находится окошко Lucia с самолепной пастой, которая всегда меняется. Работают только навынос и берут честные 350 рублей за порцию.
|ул. Некрасова, 26
Фабрика конфет «Культура»
Один из резидентов нового квартала «Брусницын» — эстетичная конфетная фабрика (за работой которой можно наблюдать через стеклянные стены) с кофейней и магазином внутри. Бренд-кондитер Женя Шефер окончила академию Le Cordon Bleu и работала в мировых столицах, чтобы в Петербурге делать идеальные тягучие брауни, кексы и птичье молоко из шоколада Amazing Cacao.
|Кожевенная, 30
Tuff Duff от Kuznyahouse
Новый летний поп-ап от проактивной команды «Кузни», посвященный только пицце. Тесто вызревает 72 часа и получается совсем не классическим: совмещает в себе пышность неаполитанской и хруст римской пицц. Всего в меню есть 5 вариантов — черный трюфель и пармезан, спаржа и пекорино с вяленым желтком, маргарита, домашняя ветчина и страчателла, чоризо и персик.
|наб. Адмиралтейского канала, 2М
Plump
Стройные ряды петербургских образцовых кофеен пополнила модная Plump на Петроградской (дог-френдли!). Кофе варят на спешелти зерне Bolshe Coffee Roasters и Yoyo, в напитки добавляют алоэ и тапиоку (в клубничный фильтр, например), предлагают выпечку и десерты на «пухлой» посуде. Интерьер команда оформила в нежных пастельных тонах, а зеркала обрамили в пену.
|Рентгена, 25
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