Удивительная история петербурженки, которая, оказавшись с 7 тоннами какао-бобов, сделала свой шоколад. Теперь он признан №1 в мире!

Как появился первый шоколад Amazing Cacao?

Мы пробовали продавать бобы другим производителям – ну 10 килограмм там, ну 5 там. Хорошо, мешок. Но когда лежат тонны – это погоды не делает. У нас было порядка 7 тонн, мы привезли это как органику со всеми сертификатами (они отличаются принципами земледелия на плантациях: фермеры не используют химические удобрения, сохраняют естественную экосистему земли), но тогда это никому не было нужно. Подергались-подергались, решили, что выкидывать мы их не будем, а просто сделаем свой продукт. Так появился бренд Amazing Cacao: в 2016 г. мы подали его на регистрацию, а я начала учиться делать шоколад.

Я поехала на выставку BioFach в Нюрнберг, познакомилась с профессионалами и там же решила вместе с какао возить кофе из-за логистических соображений: локации близко и можно было заполнить один контейнер. После полетела в Латинскую Америку на месяц, чтобы детально погрузиться во все тонкости: как выращивают бобы, как ферментируют, какие виды и вкусы бывают.

Мы ездили по кооперативам и проехали пять стран: Перу, Колумбия, Эквадор, Венесуэла и Гватемала. Остановились в первую очередь на Перу, потому что там было большое вкусовое разнообразие, оно позволяло сделать линейку, привозя все из одной страны. С логистической точки зрения, опять же.

Все удивились, что это шоколад из России – это была первая «вылазка» российского шоколада.

Я помню, как на нашей старой офисной кухне в «Обводном Дворе» я сделала первые три плитки: два вида Эквадора (Гуайас и Лос Риос) и одно Перу (Мараньон). С этими же плитками, завернутыми в крафтовую бумажку, в феврале 2017 г. я полетела на выставку Chocoa в Амстердаме. У дегустаторов был очень хороший отклик и вообще все удивились, что это из России – это была первая «вылазка» российского шоколада. Летом я запустила маленький цех. В 2018 году мы уже участвовали в International Chocolate Awards и взяли серебряные и бронзовые медали, став первой российской компанией, получившей такую высокую оценку!

Обычно я отправляю на конкурсы наши новинки, но есть вещи, которые странно показывать судьям. Например, плитка с соленым огурцом. Его, кроме как на постсоветском пространстве, никто не ест – судьи в Европе или Америке вряд ли поймут. Нужно сказать, что участие в подобных мероприятиях – недешевое удовольствие. Плата за участие и отправка посылки выходит больше 500 долларов.