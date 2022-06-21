Merula Terra: ближневосточная кухня с вином напротив Марсова поля

В 20-е годы прошлого века весь светский Петроград встречался в кабаре «Привал комедиантов» в доме Адамани. И вот первая пасхалка! В одном из залов современного Merula Terra спрятана восстановленная фреска 1916 г., созданная художниками Б. Григорьевым, С. Судейкиным и А. Яковлевым специально для литературно-артистического заведения. А во времена, которых, кажется, и никогда не было (до пандемии) в подвальном помещении работал ресторан «Мейерхольд», названный именем великого театрального режиссера. От него тоже в наследство досталась настенная живопись в парадном первом зале.