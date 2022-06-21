Merula Terra: ближневосточная кухня с вином напротив Марсова поля

Наконец, участок Петербурга, где начинается Мойка, наполненный достопамятными локациями, заселяется и хорошими гастропроектами. Вслед за греческим Pame и итальянской таверной Marso Polo здесь, напротив Марсова поля, высадился винный ресторан Merula, недавно съехавший со второго этажа дома Палкина на Невском. В названии появилась приставка Terra, а в меню – ближневосточная кухня, новая в истории команды.
В 20-е годы прошлого века весь светский Петроград встречался в кабаре «Привал комедиантов» в доме Адамани. И вот первая пасхалка! В одном из залов современного Merula Terra спрятана восстановленная фреска 1916 г., созданная художниками Б. Григорьевым, С. Судейкиным и А. Яковлевым специально для литературно-артистического заведения. А во времена, которых, кажется, и никогда не было (до пандемии) в подвальном помещении работал ресторан «Мейерхольд», названный именем великого театрального режиссера. От него тоже в наследство досталась настенная живопись в парадном первом зале.
Помещение с анфиладой сводчатых залов оформляла Кира Гришина, автор интерьера любимого книжного «Подписные издания». Свежие цветы и зеленые растения, приглушенный свет и свечи, белые скатерти и бархатная мебель мягких оттенков – в ресторане хочется задержаться. Во всех трех пространствах разное настроение: дальнее – спокойное, с длинным общим столом, второе – со сценой – для концертов и шумных встреч, и первое с открытой кухней, за работой на которой можно наблюдать, усевшись за стойку. О том, что это винный проект сразу подскажет стеклянная комната со 130 этикетками, расположенная ровно напротив входа.
Осьминок, сибас, разнотравье и другие блюда
Сомелье Регина Халикова сделала акцент на винах Армении и Грузии, органике и биодинамике от небольших хозяйств, оранжах из квеври, как бы подсвечивая название ресторана – terra с латинского переводится «земля», «почва». Помимо вина в алкогольной карте выделяются коктейли на янтарном вермуте, айвовой ракии или трюфельном джине, которые разрабатывал Виталий Северинов, действующий шеф-бартендер бара Santé, которого мы еще помним по безупречной работе с Bilbao и помощи с наполнением карты в Tagliatella Caffe.
Бренд-шеф Никита Сечин решил поэкспериментировать (спойлер: очень удачно!) с ближневосточной кухней. Целый раздел с намазками, посвященными свежеиспеченной горячей лепешке: хумус из нута с сыром фета или сладковато-пряный из моркови с овечьим сыром, хариса из печеного перца и свежий дзадзики. На открытом огне на кухне готовят морепродукты и мясо: рибай, мачете, баранину и кебаб – из морепродуктов и традиционный из ягненка или цыпленка. Все идеально подходит для того, чтобы брать в стол и/или просто пробовать друг у друга в большой компании.
Адрес: Марсово поле, 7
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