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«Вкусно и точка» (экс-McDonald’s) откроет в Петербурге первые 14 ресторанов. Вот список адресов

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Сеть «Вкусно и точка» поделилась полным списком ресторанов, которые откроются 22 июня. В него вошли 14 точек в Петербурге, сказано в группе ВКонтакте ресторана.

Shutterstock.com

Планируется, что время открытия у них у всех — 10:00. Полный список ресторанов «Вкусно и точка», которые открываются 22 июня на месте закрытых с марта «Макдоналдсов»:

  • Каменноостровский проспект, 39, лит. А
  • Средний проспект (Васильевский остров), 29а, лит. А1-А2
  • Московский проспект, 195а, лит. А
  • Большая Морская ул., 11, лит А
  • пр. Энгельса, 116, лит. А
  • Комендантская пл., 4, лит. А
  • Ключевая ул., 6, стр.1
  • Народная ул., 4, корп. 2, лит. А
  • Ярославский пр., 45, лит. А
  • Индустриальный пр., 22а
  • улица Партизана Германа, 2
  • ул. Ефимова, 2, лит. А
  • Новое Девяткино, Главная ул., 60
  • Гатчина, Ленинградское шоссе, 12

Напомним, 12 июня McDonald’s в России официально переименовали во «Вкусно и точка». Ранее компания представила новый логотип сети с изображением двух оранжевых палочек, напоминающих картошку-фри, и красной точки, символизирующей бургер. «Даже внутри компании были недопонимания, что это такое [имеется в виду символ бургера]», — отметили представили компании. После обсуждения логотипа экс-McDonald’s в России решили назвать «Вкусно и точка». 

Первые рестораны «Вкусно и точка» открылись в Москве и Московской области 12 июня. В Петербурге заведения общепита должны были принять первых посетителей на следующий день, 13 июня, однако этого так и не произошло — в назначенный срок они так и не приняли посетителей из-за недостатка персонала. Рассказываем, когда петербуржцы смогут посетить «Вкусно и точка» (но это не точно) — в прогнозах менеджеров сети и аналитиков.

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